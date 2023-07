Amtliche Unwetterwarnung "Poly" bringt Orkanböen und Starkregen Stand: 05.07.2023 11:55 Uhr

Vor allem der Norden Deutschlands wappnet sich für Sturmtief "Poly". Bis in die Nacht warnt der Deutsche Wetterdienst vor Orkanböen und Gewittern. In einigen Städten gibt es bereits erste Vorsichtsmaßnahmen.

Sturmtief "Poly" soll im Laufe des Tages über Teile Deutschlands ziehen. Vor allem der Norden Deutschlands muss sich auf einen für den Sommer ungewöhnlich starken Sturm einstellen.

Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll "Poly" von der südwestlichen Nordsee bis nach Dänemark ziehen. Vor allem in der Nordwesthälfte Deutschlands soll es stürmisch werden, in Schleswig-Holstein erwarten die Wetterexperten sogar eine vorübergehend schwere Sturmlage.

Ab dem frühen Nachmittag wird in Hamburg und Schleswig-Holstein laut DWD Unwettergefahr herrschen, verbunden mit orkanartigen Böen oder richtigen Orkanböen. Außerdem könne "Poly" einzelne Gewitter und Starkregen mit sich bringen. Auch in Niedersachsen warnt der DWD an der Küste sowie vom Emsland über Bremen zur Elbe hin vor Unwettern mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde.

Sturmtief soll in der Nacht abklingen

Doch auch in der Mitte Deutschlands bis in die Osthälfte sei teils mit Sturmböen zu rechnen. Im Süden und Südosten könnte es ebenfalls einzelne Gewitter geben. Lokal begrenzt könnten dort auch Starkregen oder Hagel auftreten.

Auf der Ostsee sollen die Surmböen noch bis in die Nacht anhalten, dann aber abklingen. Auch die Gewitter sollen sich zu Schauern abschwächen und bis zum Donnerstag abklingen.

Am Morgen hatte "Poly" bereits die niederländische Küste erreicht. In weiten Teilen des Landes gilt die höchste Warnstufe, es kommt zu massiven Einschränkungen im Flug- und Bahnverkehr.

Feuerwehr wappnet sich für mehr Einsätze

Noch ist von Einschränkungen durch das Sturmtief im Norden nicht viel zu spüren. Weder die Deutsche Bahn noch der Flughafen Hamburg meldeten auf ARD-Anfrage Behinderungen im Betrieb. Im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein kam es zu Ausfällen im Fährfahrplan, wie der NDR berichtet. Die Reederei Cassen Eils habe wegen der Wetterlage alle Fahrten von Cuxhaven nach Helgoland und zurück gestrichen.

Die Feuerwehrverbände im nördlichsten Bundesland bereiten sich auf eine erhöhte Zahl an Einsätzen vor und riefen die Bevölkerung dazu auf, Gegenden mit reichem Baumbestand wie Parks oder Wälder zu meiden, hieß es beim NDR weiter. Die Christian-Albrechts-Universität in Kiel kündigte auf ihrer Internetseite an, den "Dienst-, Lehr- und Prüfungsbetrieb in den sogenannten Anger-Bauten" ab 14 Uhr bis zum Abend einzustellen.

Auch der Feuerwehrverband Ostfriesland in Niedersachsen warnte, der Aufenthalt im Freien könne zu einer großen Gefahr werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Straßenverkehr sollten wachsamer sein als sonst, weil entwurzelte und umgestürzte Bäume und herabfallende Äste den Straßenverkehr gefährden könnten. Der DWD appellierte ebenfalls an Einwohnerinnen und Einwohner in den nördlichen Bundesländern, unnötige Autofahrten zu vermeiden.

Unterricht fällt aus, Trauerfeiern abgesagt

In Niedersachsen fiel an einigen Schulen wegen der Unwetterwarnung der Unterricht aus. In Delmenhorst wurden an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen die Unterrichtsstunden ab 10 Uhr abgesagt, teilte die Verkehrsmanagementzentrale mit. Gleiches galt für die allgemein- und berufsbildenden Schulen, die zur Trägerschaft der Stadt Oldenburg gehören.

Auch in Hamburg wurden erste Sicherheitsvorkehrungen getroffen: So sollen ab 12 Uhr die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf geschlossen werden. Trauerfeiern müssen laut zuständiger Friedhofsverwaltung abgesagt werden.