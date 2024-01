Bisher eher ruhige Silvesternacht Menschen in Deutschland begrüßen das neue Jahr Stand: 01.01.2024 03:17 Uhr

In Deutschland feiern die Menschen den Jahreswechsel - an den allermeisten Orten bisher friedlich und ohne größere Zwischenfälle. In Berlin kam es zu Böllerbeschuss auf Einsatzkräfte, 230 Menschen wurden vorläufig festgenommen.

In ganz Deutschland haben die Menschen das neue Jahr begrüßt. Millionen feierten friedlich und ausgelassen. Die Polizei hatte vielerorts Randale befürchtet. Bisher zeichnet sich eine relativ ruhige Nacht ab.

Nach den Terrorwarnungen am Kölner Dom ist es im Bereich um die Kathedrale am Silvesterabend nach Angaben der Polizei zunächst ruhig geblieben. Es habe am Sonntagabend vorerst keine größeren Einsätze rund um die Kathedrale gegeben, hieß es. Kardinal Rainer Maria Woelki zelebrierte unter massivem Polizeischutz die gut besuchte Silvester-Messe.

Nach Hinweisen auf einen mutmaßlich geplanten Terroranschlag gab es weitreichende Absperrungen. Drei weitere Männer waren nach Hinweisen auf einen möglicherweise geplanten islamistischen Terroranschlag auf den Kölner Dom in Gewahrsam genommen worden.

Zahlreiche Festnahmen in Berlin

In Berlin musste die Polizei schon vor Mitternacht zu zahlreichen Einsätzen ausrücken und meldete zunächst 230 vorläufige Festnahmen und 15 verletzte Beamtinnen und Beamte.

In den ersten eineinhalb Stunden des Jahres 2024 zählte die Berliner Feuerwehr bereits 500 Einsätze. Darunter seien auch viele Kleinbrände wie brennende Autos, wie die Feuerwehr am Neujahrstag auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) schrieb.

Im ganzen Stadtgebiet sei es immer mal wieder zu Beschuss mit Böllern und Raketen auf Polizei und Feuerwehr und auch von Menschen untereinander gekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Besondere örtliche Schwerpunkte habe es dabei aber nicht gegeben. "Diverse Angriffe mit Pyro, Schreckschuss und Flaschen auf Einsatz- und Rettungskräfte" würden gemeldet, hieß es. Viele sehr laute Explosionen deuteten auch auf illegale Böller hin. Immer wieder waren auch Schüsse aus Schreckschusspistolen zu hören.

500 Menschen beschießen sich gegenseitig mit Böllern

Am Neptunbrunnen bewarfen sich laut Polizei etwa 500 Menschen gegenseitig mit Pyrotechnik. Beamte hätten sie auseinandergetrieben und auf Feuerwerk kontrolliert. Daraufhin seien aus einer etwa 200-köpfigen Gruppe heraus Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beschossen worden. Mehrere Menschen wurden festgenommen.

Auf der Verbotszone für Böller auf der Sonnenallee in Neukölln war es den Angaben zufolge zunächst ruhig. Auch rund um die Verbotszone werde nur "sehr verhalten" Feuerwerk gezündet.

Zur traditionellen Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin kamen viele Menschen. Nach Angaben der Veranstalter wurden bis zum frühen Sonntagabend 45.000 Tickets verkauft. Bis zu 65.000 Menschen sind auf der eingezäunten Partymeile zugelassen. Es gab strenge Sicherheitskontrollen.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner hatte für den Fall von Randalen ein hartes Vorgehen angekündigt. "Heute ist die Nacht, wenn's denn notwendig ist, die Nacht der Repression, wo der Rechtsstaat sich versuchen wird, durchzusetzen", sagte der CDU-Politiker beim Besuch einer Polizeiwache in Berlin-Neukölln.

Tausende feiern auf Hamburger Kiez

Mit großem Feuerwerk und Zehntausenden Feiernden ist Hamburg ins neue Jahr 2024 gestartet. Dicht gedrängt verfolgten die Menschen etwa an den Landungsbrücken das Silvester-Feuerwerk. Rund 8000 Besucher waren allein dorthin gekommen, wie ein Polizeisprecher um kurz nach Mitternacht sagte. An der Reeperbahn seien es 10.000 bis 15.000 Menschen, es strömten aber immer noch weitere nach.

In Hamburg blieb es am Abend weitgehend friedlich, wie die Polizei mitteilte.

Zwischenfälle mit größeren Gruppen habe es am Silvesterabend bisher nicht gegeben, sagte der Sprecher weiter. Auch Verletzte seien zunächst nicht gemeldet worden. "Bei den Einsätzen befinden wir uns bisher im normalen Silvestergebahren." Die Hamburger Polizei und Feuerwehr hatten vorab dazu aufgerufen, den Abend friedlich zu feiern. Einsatzkräfte waren in den vergangenen Jahren zu Silvester teils gezielt mit Pyrotechnik beworfen und verletzt worden.

Zurückhaltung in Hochwassergebieten

Für viele Menschen in den Hochwassergebieten fiel die Silvesterparty diesmal aus. Die Innenministerin des schwer getroffenen Bundeslandes Niedersachsen, Daniela Behrens, rief wegen der angespannten Hochwasserlage dazu auf, zurückhaltend mit Silvesterfeuerwerk umzugehen. Die Feuerwehren und Rettungsdienste seien genug beschäftigt, sagte die SPD-Politikerin in Verden.