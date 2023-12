Silvester in Deutschland Partymeile und Böllerverbotszonen Stand: 31.12.2023 19:03 Uhr

Deutschland erwartet den Jahreswechsel - vielerorts mit gemischten Gefühlen. Wer zur Party am Brandenburger Tor will, muss mit strengen Kontrollen rechnen. Die Polizei richtete Böllerverbotszonen ein. Auch in Köln ist die Vorfreude nicht ungetrübt.

Während in der Südsee und Australien schon das Jahr 2024 angefangen hat, wartet Deutschland noch - diesmal bei ungemütlicherem Wetter als letztes Mal. Auch die Vorfreude ist nicht ungetrübt. In Berlin und anderen Städten befürchtet man Krawalle, in Köln ist man nach Hinweisen auf einen möglicherweise geplanten islamistischen Terroranschlag auf den Kölner Dom in Alarmbereitschaft. Drei weitere Männer seinen in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Für viele Menschen in den Hochwassergebieten fällt die Silvesterparty am Sonntagabend buchstäblich ins Wasser.

Party am Brandenburger Tor

In Berlin soll wieder Deutschlands größte Silvesterparty stattfinden. Der Zugang zur Partymeile am Brandenburger Tor ist seit dem späten Nachmittag geöffnet. Bislang ist der Zulauf am Eingang auf der Straße des 17. Juni nach Polizeiangaben aber noch überschaubar.

Es gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen, so dass Besucherinnen und Besucher mit längeren Wartezeiten wegen strenger Kontrollen rechnen müssen. Erstmals seit der Corona-Pandemie soll es wieder ein Höhenfeuerwerk geben. Privates Feuerwerk ist hier verboten. Neu ist in diesem Jahr eine Eintrittsgebühr von zehn Euro. Laut Veranstalter können 65.000 Menschen kommen, am späten Sonntagnachmittag waren noch Online-Tickets verfügbar.

Verbotszonen für Böller

Die Berliner Polizei begann inzwischen damit , ihre angekündigten Verbotszonen für Böller und anderes Feuerwerk einzurichten. Auf einer Strecke von mehreren hundert Metern wurden auf der Sonnenallee in Neukölln Absperrgitter an den Bürgersteigen aufgestellt. Passanten sollten ihre Taschen vorzeigen, weil in den Zonen auch die Mitnahme von Feuerwerk untersagt wurde. Die Polizei war mit zahlreichen Mannschaftswagen vor Ort, an den Straßenecken standen Polizisten. Ein Hubschrauber kreiste über dem Gebiet. Die Polizei hatte noch weitere Brennpunktbereiche definiert: Dazu zählen unter anderem Nord-Neukölln und Kreuzberg. Weitere Verbotszonen befanden sich in Schöneberg und auf dem Alexanderplatz.

Bereits in den Tagen vor Silvester hatte es erste Randale und Angriffe auf Feuerwehrleute und Polizisten gegeben. Angesichts dessen sicherte Bundesinnenministerin Nancy Faeser "äußerste Wachsamkeit" zu. Die SPD-Politikerin kündigte ein "hartes Durchgreifen" bei Attacken gegen Polizisten an. "Unsere Einsatzkräfte haben es immer wieder erleben müssen, dass blinde Wut auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Die Antwort darauf muss ein hartes Durchgreifen der Polizei, aber auch der Justiz sein."

Allein in Berlin sollen an Silvester mehr als 4.000 Polizistinnen und Polizisten im Dienst sein. Verstärkt werden die Einsatzkräfte des Landes nach Angaben von Faeser durch etwa 300 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei, außerdem weitere 500 Kräfte zur Sicherung von Bahnhöfen.

In der Silvesternacht vor einem Jahr waren Einsatz- und Rettungskräfte in Berlin und anderen Städten massiv angegriffen worden. Zum Teil musste die Polizei ausrücken, um Feuerwehrleute beim Löschen von Bränden gegen Angriffe zu schützen.