Probleme im Nah- und Fernverkehr Bahn beseitigt Störung - Züge fahren wieder Stand: 07.09.2024 17:42 Uhr

Die technische Störung bei der Deutschen Bahn im Großraum Frankfurt konnte Konzernangaben zufolge behoben werden. Im Nah- und Fernverkehr laufe der Betrieb allmählich wieder an. Es könne aber noch zu Verzögerungen kommen.

Die Störung im Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet ist behoben. Das teilte die Deutsche Bahn mit: "Die betroffenen Verbindungen im Fern- und Nahverkehr laufen wieder an."

Bahnreisende müssten allerdings noch bis Betriebsschluss mit Einschränkungen rechnen. Ein Sprecher des Konzerns empfahl, sich vor Reiseantritt über die Verbindungen zu informieren.

Auch der S-Bahn-Verkehr war betroffen

Am frühen Nachmittag war es wegen einer technischen Störung zu erheblichen Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs in der Mitte Deutschlands gekommen. Der Zugfunk im Großraum Frankfurt war ausgefallen. Alle Züge, die mit Ziel Frankfurt unterwegs waren oder aus Frankfurt abfahren sollten, waren betroffen.

Die Züge warteten nach Bahnangaben mehr als zwei Stunden lang die Störung ab. Von der DB Regio hieß es, der gesamte Regional- und S-Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet war betroffen.

Frankfurt ist einer der wichtigsten europäischen Knotenpunkte mit täglich rund 1.200 Nah- und Fernverkehrszügen im Regelbetrieb. Am Frankfurter Hauptbahnhof spielten sich zeitweise tumultartige Szenen ab, berichtete hr-Korrespondent Alex Jakubowski bei tagesschau24. Viele hatten während des Ausfalls versucht, in die wenigen noch abfahrenden Züge zu gelangen. Was die Störung ausgelöst hatte, ist derzeit noch nicht bekannt.