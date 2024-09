Bundesweite Störung Bahnverkehr in der Mitte Deutschlands steht still Stand: 07.09.2024 16:41 Uhr

Wegen einer Funkstörung im Großraum Frankfurt kommt es im Bahnverkehr zu großflächigen Zugausfällen. Betroffen sind laut Bahn Züge, die Frankfurt als Ziel- oder Abfahrtsort haben. Fahrten durch die Mitte Deutschlands sind derzeit via Frankfurt nicht möglich.

Wegen eines Ausfalls des Zugfunks im Großraum Frankfurt steht der Zugverkehr in Hessen momentan still. Alle Züge, die mit Ziel Frankfurt unterwegs sind oder aus Frankfurt abfahren sollen, sind nach Angaben eines Bahnsprechers betroffen.

"Aufgrund einer technischen Störung ist der Bahnverkehr in der Mitte Deutschlands derzeit massiv beeinträchtigt. Züge im betroffenen Bereich warten die Störung an Bahnhöfen ab. Unsere Spezialist:innen arbeiten unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung", schrieb die Bahn auf ihrer Website.

Nach ersten Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage des hr, handelt es sich um eine Störung im GSM-R-Funksystem der Bahn. Wenn dieses System nicht funktioniere, dürfe nicht gefahren werden. Frankfurt ist einer der wichtigsten europäischen Knotenpunkte mit täglich rund 1.200 Nah- und Fernverkehrszügen im Regelbetrieb.

Hunderte harren am Bahnhof Frankfurt aus

Am Frankfurter Hauptbahnhof spielten sich tumultartige Szenen ab, berichtet hr-Korrespondent Alex Jakubowski bei tagesschau24. Menschen versuchten, in die wenigen noch abfahrenden Züge zu gelangen. "Es sind immer noch Hunderte Menschen hier, die überhaupt gar nicht wissen, wie es weitergeht", so Jakubowski

In Hessen sind sowohl der Fern- und Regionalverkehr als auch S-Bahnen von der Störung betroffen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) schrieb auf seiner Webseite von "Ausfällen auf allen S-Bahn-Linien aufgrund einer technischen Großstörung", deshalb sei der Betrieb der S-Bahn-Linien eingestellt.

Ursache der Störung noch unklar

Nach aktueller Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn wirkt sich die Störung auch auf weitere Linien aus, die nicht durch den Großraum Frankfurt führen. Beispielsweise sind zahlreiche Regionalverkehrszüge in Nordhessen laut der Auskunft erheblich verspätet.

Was hinter der Störung steckt, wird nach Angaben der Bahn gerade untersucht. Wie lange der Ausfall des Funksystems dauern wird, sei daher noch nicht absehbar.