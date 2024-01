Proteste gegen Rechtsextremismus Großer Andrang bei Demos - Abbruch in München Stand: 21.01.2024 15:50 Uhr

Die Proteste gegen Rechtsextremismus gehen weiter: In München kamen laut Veranstalter 200.000 Menschen, wegen des großen Andrangs wurde die Kundgebung abgebrochen. Auch in Köln, Bremen und Dresden wurde demonstriert.

Bundesweit sind erneut Zehntausende Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In München wurde die Demonstration wegen Überfüllung abgebrochen. Die Sicherheit der schätzungsweise 80.000 Teilnehmenden sei nicht mehr zu gewährleisten, teilte die Polizei mit.

Die Veranstalter sprachen sogar von 250.000 Teilnehmenden. Die Polizei hatte mit mehr als 25.000 Teilnehmenden gerechnet und hatte angekündigt, die Demonstration mit etwa 400 Einsatzkräften zu begleiten. Nach Gesprächen von Polizei und Feuerwehr mit der Veranstaltungsleitung wurde beschlossen, die Veranstaltung abzubrechen. Somit fand auch der geplante Demonstrationszug nicht statt.

Auf den Plakaten der Demonstranten waren unter anderem "Remigriert euch ins Knie", "AfD - Ein Albtraum für Deutschland" und "Braune Flaschen gehören in den Altglascontainer nicht in den Bundestag" zu lesen.

Zehntausende Menschen in Köln

In Köln kamen auf Kundgebungen in Deutz und in der Innenstadt nach Angaben eines Polizeisprechers "insgesamt "sicherlich mehrere Zehntausend Menschen" zusammen. Konkretisieren ließe sich diese Zahl zunächst nicht weiter, hieß es, der Andrang sei aber wie erwartet enorm. Die Veranstalter sprachen in der Spitze von 70.000 Teilnehmern - die Schätzung bezeichnete der Polizeisprecher am Nachmittag als "nicht unrealistisch". Demnach verlief die Veranstaltung störungsfrei

Organisiert wurde der Demo-Zug durch die Innenstadt vom Bündnis "Köln stellt sich quer", das aus mehr als 50 Parteien, Organisationen und Initiativen besteht. Die Kundgebung mit dem Titel "Demokratie schützen, AfD bekämpfen" wird auch von den Bands Kasalla, Höhner, Cat Ballou, Bläck Föös, Paveier und Brings unterstützt.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker appellierte an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in den Dialog zu treten gegen Hass und Menschenfeindlichkeit. "Wir sind die, die Demokratie verteidigen. Sprechen Sie mit denen, die die Demokratie angreifen."

Großer Andrang auch in Bremen

Auch in Bremen versammelten sich nach Schätzungen der Polizei zwischen 35.000 und 40.000 Menschen zur Kundgebung "Laut gegen rechts". Die Veranstalter zählten 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

"Ganz Bremen hasst die AfD", riefen viele Menschen während der Kundgebung. "Alle zusammen gegen den Faschismus." Teilnehmende hielten Schilder hoch mit Sprüchen wie "Apfelmus statt Faschismus" oder "Rechtsaußen finde ich nur bei Werder gut".

Auch Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Innensenator Ulrich Mäurer (beide SPD) hatten ihr Kommen angekündigt. Parteien, Gewerkschaften, Firmen und Fußball-Bundesligist Werder Bremen hatten zur Teilnahme an der Versammlung aufgerufen. Angemeldet hatten die Demo in Bremen zwei Privatpersonen - anfangs mit 500 Teilnehmern, später rechneten sie mit 5.000 bis 10.000 Menschen.

Tausende in Cottbus

In Cottbus hatte das zivilgesellschaftliche Bündnis "Unteilbar Südbrandenburg" zu einer Demo aufgerufen - zu der laut Veranstalter 5.000 Menschen kamen. Die Polizei zählte etwa 3.500. Die Aktion, an der auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) teilnahm, stand unter dem Motto "Zusammen gegen Rechts - wir sind die Brandmauer".

Der Regierungschef lobte den breiten Protest. "Ich stehe hier oben und habe Tränen in den Augen", sagte Woidke. "Die Lausitz steht auf für Demokratie, die Lausitz steht auf gegen Rechtsextremismus und gegen Rassismus."

Woidke warnte vor den Folgen von Extremismus. "Keiner kann heute mehr sagen, er hätte nicht gewusst, was diese Extremisten mit diesem Land vorhaben, was sie mit Menschen vorhaben, die anderer Herkunft sind, anderer Religion sind oder aber die anderer Meinung sind. Wehret den Anfängen!"

Dresden, Görlitz, Leipzig, Chemnitz

Auch in Dresden haben Proteste gegen Rechtsextremismus begonnen. Wie ein Polizeisprecher zu Beginn der Demonstration auf dem Schlossplatz sagte, seien mehrere Tausend Teilnehmer vor Ort. "Und es strömen noch viele Menschen hinzu." Demnach wird die geänderte Route über den Postplatz und die Carolabrücke in die Neustadt verlaufen.

In Görlitz sprach die Polizei von mehr als 1.000 Menschen. Auf dem Marienplatz werden unter anderem Vertreter des Bündnisses "Görlitz bleibt BUNT" sowie der Landrat des Landkreises Görlitz, Stephan Meyer, mit Reden erwartet.

In Leipzig hat das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" ab 15 Uhr auf dem Marktplatz zur Demonstration aufgerufen. Das Ordnungsamt rechnet mit bis zu 5.000 Teilnehmenden. Unter anderem der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung und der ehemalige Pfarrer der Thomaskirche, Christian Wolf, werden sprechen. Nach einem Demonstrationszug soll auf dem Augustusplatz eine Abschlusskundgebung stattfinden. Dort soll unter anderem die Leipziger Gruppe der "Omas gegen Rechts" sprechen.

In Chemnitz startete um 15 Uhr eine Demonstration am Karl-Marx-Kopf. Kleinere Kundgebungen in Pirna, Radeberg, in Torgau im Landkreis Nordsachsen sowie in Döbeln gekündigt.

Mehr als 10.000 Menschen in Saarbrücken

In Saarbrücken haben sich nach Polizeiangaben etwa 13.000 Menschen versammelt, um gemeinsam gegen Rechtsextremismus zu protestieren. Das waren mehr als doppelt so viele als in der vergangenen Woche. Nach Angaben der Landeshauptstadt hatte eine Privatperson die Versammlung unter dem Motto "Gegen Faschismus, Populismus und Rechts" angemeldet.

Der Demonstrationszug startete am Landwehrplatz ging über die Großherzog-Friedrichstraße am Saarbrücker Rathaus und dem Finanzministerium vorbei. Schließlich kehrte die Menschenmasse wieder auf den Landwehrplatz zurück. Nach Polizeiangaben gibt es nur leichte Verkehrsbehinderungen. Mehrere Organisationen riefen zur Teilnahme an der Kundgebung auf, so zum Beispiel mehrere Partei-Jugendorganisationen im Saarland, Greenpeace Saar und Omas gegen Rechts.

Entsetzen über Geheimtreffen im November

Zuletzt hatte es in vielen Städten deutschlandweit große Demonstrationen gegen die AfD und Rechtsextremismus gegeben. Auslöser für die Proteste sind die Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November in Potsdam, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der Werteunion teilgenommen hatten.

Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über "Remigration" gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Kundgebung vor Bundestag geplant

Auch in weiteren deutschen Städten sind Kundgebungen und Demonstrationen gegen rechts und gegen die AfD angemeldet, unter anderem in Flensburg, Bonn, Stuttgart und Neubrandenburg. In Berlin ist am Nachmittag ein Protest vor dem Bundestag geplant.