ARD-Talk am Sonntagabend Caren Miosga für Anne-Will-Nachfolge im Gespräch Stand: 23.05.2023 21:58 Uhr

Seit Monaten steht der Abschied von Anne Will zum Jahresende als Gastgeberin des politischen Sonntagabend-Talks im Ersten fest. Nun bestätigte der NDR Gespräche mit tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga über ein mögliches Nachfolgeformat.

Nachdem Anne Will im Januar das Ende ihrer politischen Talksendung am Sonntagabend für Ende 2023 angekündigt hatte, werden die Gespräche innerhalb der ARD über ein Nachfolgeformat nun konkreter. Wie der NDR mitteilte, entwickelt die ARD aktuell gemeinsam ein abgestimmtes Talkkonzept.

Eine wichtige Rolle könnte dabei die derzeitige tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga übernehmen. "Der Norddeutsche Rundfunk führt mit Caren Miosga Gespräche über die Nachfolge von Anne Will für eine politischen Gesprächssendung am Sonntagabend im Ersten", hieß von Seiten des NDR. Zu Medienberichten, wonach es bereits eine Festlegung auf die 54-Jährige gebe, erklärte der NDR: "Zu laufenden Verhandlungen wird sich der Sender nicht äußern. Sobald es verbindliche Vereinbarungen gibt, wird der NDR darüber informieren."

2007 hatte Caren Miosga bereits Anne Will als Moderatorin der tagesthemen abgelöst. Miosga wurde in Peine in Niedersachsen geboren und ist seit 1999 beim NDR tätig - unter anderem als Moderatorin des Medienmagazins "Zapp" sowie der Sendung "Titel Thesen Temperamente" im Ersten. Seit 2007 ist sie eines der Gesichter der tagesthemen.

2024 sei Zeit für etwas Neues, erklärte Will Mitte Januar - was, ließ sie allerdings offen.

"Anne Will" meistgesehener Polit-Talk im deutschen TV

Anne Will leitet und moderiert die Sendung "Anne Will" seit September 2007. Sie übernahm den Sendeplatz damals von Sabine Christiansen. Mitte Januar teilte Will mit, dass sie zum Jahresende aufhören werde. 2024 sei ein "Neustart" mit anderen Projekten angesagt. Details nannte sie nicht.

Nach Angaben des NDR, der bei der Produktion der Talksendung mit Wills eigener Produktionsfirma kooperiert, ist "Anne Will" die meistgesehene politische Diskussionssendung im deutschen Fernsehen.