Generaldebatte im Bundestag Die Union attackiert, der Kanzler wird laut Stand: 11.09.2024 10:36 Uhr

Haushalt, Migration, Wirtschaft - die Opposition hat sich bei der Generaldebatte im Bundestag an der Regierung abgearbeitet. Kanzler Scholz wiederum griff die Union an - und wurde dabei für seine Verhältnisse deutlich.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat Bundeskanzler Olaf Scholz und die Bundesregierung scharf angegriffen. Zum Auftakt der Generaldebatte im Bundestag warf Dobrindt dem Kanzler Ignoranz und Arroganz vor. Dass Scholz immer wieder behaupte, die Regierung mache gute Arbeit, sei eine Respektlosigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern Deutschlands.

"Ihre Koalition ist keine Koalition des Fortschritts, es ist eine Koalition des Abstiegs in diesem Land", sagte Dobrindt, der die Debatte anstelle von Unions-Fraktionschef und Oppositionsführer Friedrich Merz eröffnete. Deutschland sei seit Antritt der Ampel weder sicherer geworden noch wettbewerbsfähiger, sagte der CSU-Politiker.

Kritik an Haushaltspolitik

Dass die Migrationsgespräche zwischen Regierung und Union am Dienstag gescheitert seien, sei ein weiterer Tiefpunkt in der "Abstiegsbilanz" der Regierung. Das unzureichende Vorgehen gegen irreguläre Migration stärke die extremen politischen Kräfte in Deutschland. Unerwähnt ließ Dobrindt dabei, dass unter der unionsgeführten Bundesregierung von Angela Merkel deutlich mehr Menschen nach Deutschland kamen als in den vergangenen drei Jahren unter der Ampelkoalition.

Er kritisierte zudem die Haushaltspolitik der Regierung. Deutschlands Wirtschaft habe ein "Nullwachstum" und Finanzminister Christian Lindner (FDP) erkläre dies mit "strukturellen Schwächen unseres Landes". Tatsächlich sei aber die Regierung Schuld. "Ihr permanenter Streit, ihr Energiedesaster, ihr Haushaltsdesaster, das verunsichert die Bürger, das verunsichert den Mittelstand, das verunsichert die Unternehmen", rief Dobrindt der Regierungsbank zu.

Scholz wird laut und deutlich

Als zweiter Sprecher im Plenum wies Kanzler Scholz die Vorwürfe von sich - und griff seinerseits die Union in einem für ihn äußerst deutlichen Ton an. Nach den geplatzten Migrationsgesprächen machte er CDU-Chef Friedrich Merz scharfe Vorwürfe. "Sie sind der Typ von Politiker, der glaubt, mit einem Interview in der 'Bild am Sonntag' hätte er schon die Migrationsfrage gelöst", kritisierte er. Kaum habe Merz die Redaktionsräume verlassen, habe er aber schon vergessen, was er vorgeschlagen habe. "Weil Sie niemals vorhatten, sich darum zu kümmern."

Merz und die Union hätten sich in die Büsche geschlagen, statt Verantwortung zu übernehmen. "Sprücheklopfen, nichts hingekriegt", rief Scholz der Union zu. Die Bürger wollten keine Theateraufführungen erleben, sondern, dass ernsthaft und seriös Politik gemacht werde. Es wäre gut gewesen, in der Migrationsfrage zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, so der Kanzler.

"Wir müssen uns aussuchen können, wer kommt"

Gleichzeitig verteidigte Scholz die Migrationspolitik seiner Regierung und betonte die Notwendigkeit von Zuwanderung. "Es gibt kein Land der Welt mit schrumpfender Erwerbsbevölkerung, das wirtschaftliches Wachstum hat. Das ist die Wahrheit, mit der wir konfrontiert sind", sagte er.

Zugleich sei Steuerung und Kontrolle nötig. "Wir sind ein Land, das denjenigen, die politisch verfolgt werden, Schutz bietet und das steht in unserem Grundgesetz und das stellen wir nicht zur Debatte", sagte Scholz. "Weltoffenheit ist also notwendig. Aber Weltoffenheit bedeutet nicht, dass jeder kommen kann, der das möchte. Wir müssen uns aussuchen können, wer nach Deutschland kommt."