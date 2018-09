Beim Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition in der Generaldebatte des Bundestags ging es hoch her. Die jüngsten rechtsextremen Ausschreitungen und das Thema Migration beherrschten die Debatte.

Von Iris Marx, ARD-Hauptstadtstudio

Es ist der Höhepunkt der Haushaltsberatungen im Bundestag: die Generalaussprache zur Regierungspolitik. Eigentlich geht es um den Haushalt und die Ausgaben für das Jahr 2019. Aber auch an diesem Morgen wird schnell klar, dass es weniger um Geld, sondern viel mehr um Stimmungen geht. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland hat zuerst das Wort. Die Kanzlerin setzt während der Rede zunächst kurz ihren Stift für Notizen an.

Gauland spricht von "unappetitlichen" Ausschreitungen

Gauland zählt zunächst verschiedene Straftaten mit vermeintlich ausländischen Tatbeteiligten auf. Finanzielle Investitionen sind bei ihm nicht das Thema. Nach wenigen Minuten legt die Kanzlerin ihren Stift wieder zur Seite. Den Redner schaut sie kaum an. Im Zentrum von Gaulands Rede stehen die Migration und die Vorfälle in Chemnitz. Er nennt die rechtsextremen Ausschreitungen bloß "unappetitlich" und diejenigen, die den Hitler-Gruß gezeigt haben "Hohlköpfe". Am Ende verknüpft er diese Erkenntnis mit der Unterstellung, dass das "mediale Establishment" von ihnen aber profitiere. "So widerlich Hitler-Grüße sind: Das wirklich schlimme Ereignis war die Bluttat zweier Asylbewerber", sagt Gauland.

Schulz kritisiert "Mittel des Faschismus"

Der SPD-Abgeordnete Martin Schulz meldet sich am Ende der Gauland-Rede empört zu Wort: Er klingt aufgeregt und kommentiert Gaulands Rede mit den Worten: "Die Menge an Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie, Herr Gauland." Damit bezog er sich auf eine frühere Äußerung Gaulands, der Nationalsozialismus sei ein "Vogelschiss der Geschichte". Eine ähnliche Diktion habe es im Bundestag schon einmal gegeben, sagte Schulz: "Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema, in der Regel bezogen auf eine Minderheit im Land, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Das haben wir heute erneut vorgeführt bekommen."

Martin Schulz kritisiert Gauland-Rede

Merkel: Keine Entschuldigung für "rechtsextreme Ausfälle"

Als die Kanzlerin ans Mikrofon tritt, zeigt sie sich von all dem unbeeindruckt. Kühl und trocken listet sie auf, wie gut es Deutschland gerade in wirtschaftlicher Hinsicht gehe. Es gebe Entlastungen in Höhe von zehn Milliarden Euro, noch einmal achteinhalb Milliarden Euro würden die Menschen durch die wiederhergestellte Parität bei der Krankenversicherung einsparen, die Beschäftigungszahlen sind gut. Der Haushalt komme in diesem Jahr zum fünften Mal in Folge ohne Schulden aus.

Streit über Begrifflichkeiten bringe niemand weiter, sagte Merkel in der Haushaltsdebatte.

Merkel verurteilt erneut das Tötungsdelikt in Chemnitz und spricht den Angehörigen ihr Beileid aus. Zu den Ausschreitungen stellt sie klar, dass die Menschen natürlich und berechtigt von ihrem verfassungsmäßig verbrieften Demonstrationsrecht Gebrauch machen dürften. Dies sei aber keine Entschuldigung für rechtsextreme Ausfälle. Und ob es Hetze oder Hetzjagden gegeben habe, diese Diskussion bringe niemanden weiter.

Scharf kritisierte Merkel die kategorische Absage des Koalitionspartners SPD an ein mögliches Eingreifen der Bundeswehr in den Syrien-Krieg. "Einfach zu behaupten, wir könnten wegsehen, wenn irgendwo Chemiewaffen eingesetzt werden und eine internationale Konvention nicht eingehalten wird, das kann auch nicht die Antwort sein", sagte sie.

Migranten pauschal verurteilt

Merkels Rede bleibt nicht ohne Reaktion. Stephan Brandner von der AfD meldet sich mit dem Outing zu Wort, dass dies die erste Rede der Kanzlerin sei, bei der er zugehört habe. Was er während anderer Reden getan hat und warum er nur heute zuhört, verrät er nicht.

Brandner setzt dann zu verschiedenen pauschalen Verurteilungen von Migranten an. Auf der Zuschauertribüne steht eine Schulklasse auf, um den Saal zu verlassen. Hier und da ein Kopfschütteln. Einige Kinder haben einen Migrationshintergrund. Vor der Tür sagt ein 16-Jähriger aus Ghana: "Diese Beleidigungen kann ich gar nicht ernst nehmen." Sein Klassenkamerad aus Marokko sagt: "traurig".

Schlagabtausch bei Generaldebatte im Bundestag

tagesschau 12:00 Uhr, 12.09.2018, Oliver Köhr, ARD Berlin







"Haushalt der verpassten Chancen"

Im Saal hat inzwischen Christian Lindner von der FDP zu einem rhetorischen Rundumschlag angesetzt. In Richtung Bundesinnenminister Horst Seehofer ruft er: "Nicht die Migration ist das Problem, sondern das Management der Migration. Dafür sind Sie verantwortlich!"

Schnell ist er bei seinem Herzensthema - Wirtschaft. Auch er hebt hervor, dass Deutschland in einer so guten Situation ist, die sich sicherlich nicht noch einmal wiederholen werde. Die Regierung schöpfe das finanzielle Potenzial aber nicht aus. Es sei daher der "Haushalt der verpassten Chancen".

Nicht Migration sei das Problem, sondern das Management, meinte Lindner.

Als er ansetzt, dem zuständigen Wirtschaftsminister Peter Altmaier Vorwürfe zu machen, ruft Lindner in Richtung Regierungsbank: "Wo ist der eigentlich? Aha, schon wieder nicht da! Oh, doch! Eigentlich ist er ja nicht zu übersehen." Es ist ein kurzer Moment, in dem der gesamte Saal bis hin zur Kanzlerin und Altmaier selbst ein Schmunzeln auf den Lippen hat.

"In die Hufe, bitte!"

Die Rede der SPD-Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles ist die gefühlt längste. Vieles von dem, was sie aufzählt, ist bereits gesagt worden. Die gute wirtschaftliche Lage, die guten Zahlen. Spannend ist ihre Rede trotzdem. Denn sie setzt einige Spitzen gegen ihren Koalitionspartner ab. Sie rüffelt Bildungsministerin Anja Karliczek, Gesetze nicht schnell genug vorzulegen: "In die Hufe, bitte!", sagt Nahles. Und sie macht noch eine Ansage in Sachen Außenpolitik: Eine militärische Intervention gegen Syrien lehnt sie strikt ab. "Völkerrecht kennt kein Recht auf militärische Vergeltung."

Nahles rechtfertigte in der Debatte das Nein der SPD zum Syrien-Einsatz.

Linkspartei-Fraktionschef Dietmar Bartsch wirft der Regierung mutloses Verwalten von Problemen statt Aufbruch und Energie vor. Bei ihm klingen ebenso wie bei Katrin Göring-Eckardt von den Grünen die ureigenen Themen fast schon nebensächlich. Laut wird Letztere erst bei den Themen Migration und Chemnitz. Am Schluss lässt sie sich dazu hinreißen, rechtsextreme Demonstranten mit dem A-Wort zu bezeichnen. Mit Blick auf fremdenfeindliche Tendenzen und Vorfälle appelliert Göring-Eckardt an alle Demokraten, zusammenzustehen.

AfD-Fraktion verlässt den Saal

Otto Fricke von der FDP versucht, wieder zum eigentlichen Thema zu kommen: dem Haushalt. "Es geht immerhin um die Zukunft unseres Landes." Sein Appell hält keine zehn Minuten, bis es wieder um die vermeintliche "Mutter aller Probleme" geht. Als SPD-Mann Johannes Kahrs die AfD in die Nähe der Nationalsozialisten rückt, verlassen die AfD-Abgeordneten geschlossen den Saal. "Rechtsradikale in diesem Parlament sind unappetitlich", sagte Kahrs an die Adresse der AfD. "Hass macht hässlich, schauen Sie mal in den Spiegel."