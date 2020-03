Das Versammlungsverbot ist erst eine Woche in Kraft - die Fragen nach einer Exit-Strategie werden lauter. Wie könnte die aussehen? Nach welchen Kriterien wird entschieden?

Nach Angaben der Bundesregierung ist dafür entscheidend, wie schnell sich die Zahl der bestätigten Fälle verdoppelt. Nach einst drei Tagen seien es nun etwa sechs Tage, erklärte Kanzleramtschef Helge Braun. Doch kommen müsse man zu "10, 12 oder 14 Tagen". Dann sei voraussichtlich ein Punkt erreicht, an dem das Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Wann genau das ist? Ungewiss. Dafür müssen die rigiden Auflagen und Verbote auch erst einmal Wirkung zeigen.

Danach könne aus den Beobachtungen "auch wirklich etwas Belastbareres abgeleitet" werden, so Drosten. Dann könnte auch im Detail nachkorrigiert werden, etwa bei der Frage, wie man "Bewegungsfreiheit wieder zurückgewinnt".

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité sagte im Podcast auf NDR Info, dass er sich an der Frage, wann die Maßnahmen aufgehoben werden können, nicht beteiligen wolle. "Ich möchte mich in diesen Spekulationsbereich nicht begeben, weil es einfach nicht seriös ist." Er rate dazu, zunächst den Stichtag 20. April abzuwarten - und bis dahin die jetzigen Einschränkungen nicht infrage zu stellen.

Eine erste Abschätzung der erreichten Wirkung wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder auf einer Schaltkonferenz am Mittwoch vornehmen. Regierungssprecher Steffen Seibert mahnte zur Geduld: Die Wirksamkeit der Maßnahmen werde man erst "gegen Ende dieser Woche beziehungsweise Anfang nächster Woche sehen können". Entscheidend bleibe die Entwicklung der Zahl der Infizierten.

Viele Bundesländer haben die Kontaktbeschränkungen bereits bis 20. April festgesetzt. Dann sind auch die Osterferien der Schüler vorbei, nur im Saarland etwas später. Die Bundesregierung will die Regelungen bis zur Kabinettssitzung am 15. April - also gleich nach Ostern - bewerten.

Darin dürfte auch einfließen, wie die Regeln über die Feiertage eingehalten werden. "Wir können dann nach Ostern möglicherweise über eine Veränderung reden, wenn wir bis Ostern alle miteinander konsequent sind", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn. "Abwarten ist das Gebot der Stunde, das muss man jetzt aushalten", heißt es aus dem Innenministerium.