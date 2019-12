Fotokunst in Berlin Spielen mit Erotik - ohne Rücksicht auf Zäsur

Stand: 06.12.2019 12:17 Uhr

Sie erzählen von Sehnsüchten, Ängsten und der Einsamkeit einer jungen Generation in China: die Fotos des Künstlers Ren Hang. In Berlin ist zeigt eine Ausstellung nun seine Werke.

Von Axel Dorloff, ARD-Studio Peking

Der chinesische Fotograf und Lyriker Ren Hang zählt mit seinen Arbeiten zu den wichtigsten zeitgenössischen Fotografen in China. Sein Werkzeug war zumeist eine einfache Kompakt-Kamera, Nacktheit spielt in seinem Werk eine zentrale Rolle. Die analogen Fotografien erzählen über körperliche und seelische Zustände einer jungen Generation in China. 2017 hat sich der damals 29-jährige Künstler das Leben genommen.

Jetzt zeigt C/O Berlin mit "Love, Ren Hang" eine umfassende Retrospektive mit mehr als 150 Arbeiten. Am Freitag Abend wird die Ausstellung eröffnet. Akrobatische Posen von nackten, jungen Menschen. Eine weiße Taube oder fliegende Schmetterlinge als Requisiten. Das Spielen mit Erotik, ohne dabei pornografisch zu sein.

2/4 Psychologie einer ganzen Generation Er arbeitete mit Tabus Ausstellungen geschlossen, Fotografien bespuckt

3/4 Er arbeitete mit Tabus Ausstellungen geschlossen, Fotografien bespuckt Depressionen thematisiert