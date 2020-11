Nach den massenhaften Corona-Ausbrüchen in Schlachthöfen sollte schnell ein Gesetz gegen Ausbeutung in der Fleischbranche her. Doch dann lag es lange auf Eis, weil SPD und Union sich nicht einigen konnten - bis jetzt.

Der Streit in der Großen Koalition um ein Gesetz gegen Ausbeutung in der Fleischindustrie ist beigelegt. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios haben sich CDU/CSU und SPD auf neue Regelungen geeinigt, um die Arbeitsbedingungen in der Branche zu verbessern. Konkret geht es um das Arbeitsschutzkontrollgesetz. Es soll der Branche ein Verbot von Werkverträgen verordnen. Ein Verbot der Leiharbeit soll folgen.

Streit über Leiharbeit

Nach massenhaften Corona-Infektionen in Schlachthöfen hatte das Bundeskabinett eigentlich bereits ein Gesetz von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gegen die Missstände beschlossen. Das Gesetz passierte bereits Ende Juli das Kabinett.

Doch dann leistete die Unionsfraktion im Bundestag Widerstand gegen die geplanten Regelungen. Bei der Kritik aus der Unionsfraktion ging es vor allem um Leiharbeit für die erhöhte Wurstproduktion in der Grillsaison. Die SPD wollte das Gesetz nach eigenen Angaben aber nicht verwässern lassen.

Einzelne Ausnahmen waren bereits in den ursprünglichen Plänen vorgesehen. Ausgenommen werden sollten etwa Fleischerhandwerksbetriebe mit bis zu 49 Mitarbeitern. Aus der Branche war bemängelt worden, die Ausnahmen gingen nicht weit genug. Die Grünen hatten ein "Einknicken vor den Interessen der Fleischindustrie" kritisiert. Nach der Einigung soll das Gesetz noch in diesem Jahr verabschiedet werden und Anfang 2021 in Kraft treten.