Generalsekretärin Teuteberg Ein Ton, der der FDP bislang fehlte

Es war ihre erste Rede als neue Generalsekretärin: Mit einem Mix aus sozialen Themen und traditioneller FDP-Rhetorik versuchte Linda Teuteberg, die Delegierten zu überzeugen.

Eine Analyse von Marie von Mallinckrodt, ARD-Hauptstadtstudio

Linda Teuteberg lächelt kontrolliert, als sich am Ende ihrer Rede die Delegierten von ihren Plätzen erheben und stehend applaudieren. Die 38-Jährige zeigt ihr Freude über die offensichtliche Zustimmung - aber nur zurückhaltend. Und erwähnt dann die Arbeit, die noch vor der Partei liegt - und auch vor ihr, der Juristin und Bundestagsabgeordneten, die in den vergangenen Wochen immer wieder auch als "eine Frau aus Ostdeutschland" in einer eher männerdominierten Partei wahrgenommen wurde.

Dieses Image als "Quotenfrau" in einer quotenfreien Partei gilt es auch für sie zu überwinden. Die vielen Herausforderungen für die FDP, die Linda Teuteberg in ihrer Rede sehr umfassend skizziert, verbindet sie gleich zu Beginn mit ihrer eigenen Biografie. Im Jahr des Mauerfalls war die in Königs Wusterhausen geborene Brandenburgerin acht Jahre alt.

FDP-Parteitag: Beratungen über Klimaschutz, Frauenpolitik und neue Reform der Grundsteuer

tagesschau 12:00 Uhr, 27.04.2019, Hanni Hüsch, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-532173~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Auf die Kraft der Freiheit setzen

1989 sicher geglaubte Freiheiten der Demokratie seien heute wieder umkämpft - und darum gehe es für die FDP: Man müsse auf die Kraft der Freiheit setzen in einer sich wandelnden Zeit, in der es einen neuen Systemwettbewerb gebe. Und dann folgt ein ganzer Reigen an Forderungen und Vorstellungen: die Einhaltung des Aufstiegsversprechens der sozialen Marktwirtschaft, die Stärkung des Rechtsstaats und ein einfühlsamerer Umgang mit jenen Menschen, die in Ostdeutschland leben und die Systemwandel miterlebt haben.

Sie schlägt den Ton an, der der FDP bislang fehlt: dDa ist mehr Einfühlungsvermögen. Auch spricht sie über soziale Themen, mehrmals in ihrer Rede, etwa Pflege oder Altersarmut. Ihre große Schwäche, so sagte Linda Teuteberg bei ihrer Vorstellung in der Parteizentrale vergangene Woche, sei vielleicht manchmal ein bisschen Perfektionismus.

Etwas ambitioniert

Mitunter wirkt die Rede tatsächlich ein wenig sehr alles-mit-drin-haben-wollend und ambitioniert, vor allem aber scheint sie die Delegierten mit ihren Argumenten zur Wiederbelebung des liberalen Gedanken zu begeistern: offenere Debatten über große Zukunftsthemen, nicht steuern, verwalten und regulieren, sondern Freiheiten und Sicherheiten schaffen.

Als Generalsekretärin braucht sie mehr als die Fähigkeit zu stabilen Perfektionismus-Ambitionen. Es braucht gewiss auch Begeisterungsfähigkeit. Für ihre Partei scheint sie heute den richtigen Ton getroffen zu haben.

Ihre FDP-Karriere begann, so erzählte sie gestern, mit einem Interview in den 90er-Jahren, das sie für ihre Schülerzeitung mit dem damaligen FDP-Außenminister Klaus Kinkel führte.

Die berühmte Ruck-Rede des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog habe sie selber in Bewegung gesetzt, so sagt sie. 1998 wurde sie Mitglied der Jungen Liberalen, im Jahr 2000 trat sie in die FDP ein. In Brandenburg sei das damals keine Massenbewegung gewesen. In den Bundestag kam sie erstmals 2017.

Von Lindner unabhängig?

Teuteberg ist jemand, die sich unabhängig macht und eigene Ziele und Wertvorstellungen hat. Ob sie sich auch neben Christian Lindner zu einer unabhängigen, eigensinnigen Generalsekretärin entwickelt, ist sicher eine der spannenden Fragen der nächsten Wochen und Monate.

Immerhin geht es für die Partei auch darum, sich nun weiterzuentwickeln, nachdem sie aus dem Nichts wiederauferstanden ist: Die Inhalte, die Haltung und den Habitus zu definieren und den richtigen Ton zu finden, bei potenziellen Wähler und noch mehr bei potenziellen Wählerinnen.

Deshalb steckt natürlich hinter der Personalie Teuteberg auch die Hoffnung von Parteichef Lindner, mehr zu punkten. Im Herbst sind drei Wahlen in ostdeutschen Bundesländern. In Brandenburg, Thüringen und Sachsen ist die FDP derzeit nicht in den Landtagen.

Doch Teuteberg, die zwar sagt, die FDP solle auch schwierige Begriffe wie Heimat etwa und Feminismus nicht scheuen und offene Debatten darüber führen, hat die Themen Gleichberechtigung und Frauenförderung, die auf diesem Parteitag bislang vor allem neben der Bühne heftig diskutiert werden, nur peripher angesprochen. Die Frauenquote lehnt sie wie die meisten ihrer Partei, bemerkenswerterweise gerade auch jüngere und weibliche Mitglieder, ohnehin ab.