Corona-Regeln Was ist zu Silvester erlaubt und was nicht?

Für viele ist Silvester ohne Raketen und Böller schier unvorstellbar, anderen wollen die private Knallerei am liebsten verbieten. Dieses Jahr ist durch die Corona-Pandemie allerdings vieles anders - doch was genau?

Alles ausklappen

Wegen der Corona-Pandemie soll auch Silvester in Deutschland ungewohnt still werden. Der Verkauf von Pyrotechnik wurde in diesem Jahr generell verboten. An Silvester und Neujahr gilt zudem bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Antworten zu den aktuellen Vorschriften.

Wieso wurde der Verkauf in Deutschland verboten?

Mit der Regelung sollen Verletzungen beim Abbrennen von Feuerwerk in der Silvesternacht verhindert werden. "Das Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk schützt unsere Krankenhäuser vor Überlastung", sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU) hinsichtlich der durch die Corona-Pandemie stark beanspruchten Kliniken und Notfallambulanzen.

Welches Feuerwerk wird nicht verkauft?

Welches Feuerwerk ist noch erlaubt?

Feuerwerke der Kategorie 1 sind erlaubt. Das sind sogenannte Kleinstfeuerwerke, die keine Genehmigung erfordern, wie Tischfeuerwerke, Wunderkerzen, Bengalfeuer, Blitzknatterbälle, Knallerbsen und Mini-Fontänen.

Kann Feuerwerk aus dem vergangenen Jahr genutzt werden?

Wer noch Feuerwerk übrig hat, sollte es nicht mehr zünden, empfiehlt die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Hintergrund ist, dass länger aufbewahrtes Feuerwerk durch die Aufnahme von Feuchtigkeit seine Funktion verliert oder langsamer reagieren kann. Auch übermäßig trocken aufbewahrtes Feuerwerk kann seine Funktion verändern und schneller oder langsamer reagieren. Die veränderten Reaktionszeiten führen letztendlich zu einem erhöhten Verletzungsrisiko.

Dürfen Böller aus dem Ausland benutzt werden?

Bekannt ist, dass im Grenzgebiet zu Deutschland teilweise auch illegal importierte Pyrotechnik über den Ladentisch wandert. Notärzte warnen vor dem Zünden solch nicht erlaubter Böller und Feuerwerkskörper. Diese enthalten laut Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) oft nicht nur Schwarzpulver, sondern sind mit einem viel stärker reagierenden Blitzknallsatz gefüllt. Auch Pyrotechnik, die im Ausland legal ist, könne deutlich kraftvoller als in Deutschland zulässige Ware sein. Wenn nicht zugelassene Feuerwerkskörper gezündet werden, kann es zu schweren Verletzungen kommen, da die Sprengwirkung solcher Produkte oft unbekannt ist.

Wo darf an Silvester geböllert werden und wo nicht?

Wie sieht es in den Nachbarländern aus?

In Polen sind weder Verkauf noch Nutzung von legalem Feuerwerk verboten - das haben zuletzt auch viele Besucher aus Berlin und Brandenburg genutzt. Inzwischen gelten aber strenge Quarantäneregeln für Polen-Besucher. In Tschechien ist der Verkauf von nicht lebensnotwendigen Waren wie Feuerwerkskörpern aufgrund der Corona-Pandemie grundsätzlich verboten. In den Niederlanden fällt in diesem Jahr das Silvester-Feuerwerk aus. Im ganzen Land dürfen Raketen, Böller und Kracher weder gekauft noch gezündet werden.

Wieviele Personen dürfen zusammenkommen?

Laut Bundesregierung sind in der Silvesternacht private Zusammenkünfte des eigenen und eines weiteren Haushalts erlaubt. Maximal dürfen sich dabei fünf Personen treffen. Kinder bis 14 Jahren zählen dabei nicht mit.

Was ist unter An- und Versammlungsverbot zu verstehen?

Darf im nächsten Jahr wieder geböllert werden?