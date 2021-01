Wer in Bayern in Bus und Bahn unterwegs ist oder zum Einkaufen geht, muss ab kommender Woche eine FFP2-Maske tragen. Doch kann diese Maßnahme das Risiko einer Corona-Infektion wirklich reduzieren?

Von Sebastian Ostendorf, tagesschau.de

Nach Angaben der Gesellschaft für Aerosolforschung halten einfache Mund-Nasen-Bedeckungen kleinere Partikel nicht so gut ab und sind demnach für den Selbstschutz kaum geeignet. FFP2-Masken sind dichter und filtern so mehr und auch kleinere Partikel.

FFP2-Masken sind eigentlich Staubschutzmasken und werden vor allem auf Baustellen eingesetzt. Sie können 94 Prozent der Partikel in der Umgebungsluft auffangen. Laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sind sie nachweislich dank der verarbeiteten Vliese auch ein wirksamer Schutz gegen Aerosole. Alltagsmasken seien zwar grundsätzlich in gewissem Umfang auch für das Auffangen von Tröpfchen und Bremsen der Ausatemluft geeignet, doch ihre Filterleistung hänge stark von den verwendeten Stoffen ab.

Er sieht gar die Gefahr, dass sich die Menschen mit FFP2-Masken zu geschützt fühlen und wieder mehr Begegnungen mit Mitmenschen riskierten. "Dabei ist beste Maßnahme, Kontakte zu vermeiden." Das werde auch so bis März oder April so bleiben.

"Die FFP2-Masken sind eigentlich dafür gedacht, Handwerker beim Bohren vor Feinstaub zu schützen", sagte er. Zwar könnten sie auch Aerosole zurückhalten und werden deshalb in der professionellen medizinischer Versorgung von Patientinnen und Patienten eingesetzt. Doch sobald die Träger, die Maske nicht richtig aufsetzten, sei auch die Filter-Wirkung eingeschränkt. "Ich sehe nicht, dass das Versprechen des besseren Schutzes immer so eingelöst werden kann", sagte Knobloch.

"Wir wissen anhand Daten zunächst nur, dass die Mutation noch infektiöser ist", sagte der Krankenhaushygieniker Knobloch. Viele Faktoren, warum die Mutation in Südwales in dieser Heftigkeit ausgebrochen ist, seien noch unbekannt. Er sieht deshalb keine Gewissheit, dass FFP2-Masken besser vor der neuen Variante schützen als ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz. "Wirksamer ist es, nicht erforderliche Kontakte bis März oder April konsequent zu vermeiden."

Bayerns Regierungschef Söder begründete die FFP2-Pflicht auch mit der Ausbreitung des Coronavirus durch mutierte Formen aus Großbritannien. Einige Fälle wurden in Deutschland bereits nachgewiesen.

Damit FFP2-Masken ihre Filterleistung entfalten können, müssen sie dicht am Gesicht ansitzen. Die Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) rät deshalb dazu, beim ersten Aufsetzen der Maske kräftig einzuatmen. Dann sollte sich der Atemschutz deutlich zusammenziehen.

Sowohl die DGHM als auch das Robert Koch-Institut (RKI) bemängeln, dass Laien die FFP2-Masken teilweise nicht richtig tragen. Die Masken werden häufig nicht korrekt an die Gesichtskonturen und die Nase aufgesetzt, so dass sowohl der mögliche Schutz des Trägers, als auch der Schutz der Mitmenschen reduziert oder aufgehoben werden kann, da Luft ungefiltert an den Seiten ausströmt.

Beide Institute raten deshalb dringend, die Masken nur entsprechend der Herstellerangaben anzulegen. Laien sollten darauf achten, wenn sie die Maske wieder aufsetzen, nicht die potenziell kontaminierten Außenseite, zu berühren. Das Infektionsrisiko könne sich dadurch erhöhen.

Die DGHM warnt davor, dass ein Bart die Schutzwirkung beeinträchtigen könne. Der Hygieniker Knobloch rät Bartträgern, sich im Gesicht zu rasieren bevor sie die Maske aufsetzen. "Kürzlich wurde gezeigt, dass bis zu 75 Prozent der Luft ungefiltert an undichten Stellen herausströmen." Unter Umständen sei dann auch eine medizinische Gesichtsmaske besser geeignet.