ARD-DeutschlandTrend "Fridays for Future" beeinflusst Deutsche kaum Stand: 15.09.2023 00:00 Uhr

Seit fünf Jahren geht "Fridays for Future" für mehr Klimaschutz auf die Straße. Doch viele Menschen erreichen die Aktivisten damit nicht: Auf drei Viertel der Deutschen haben sie laut ARD-DeutschlandTrend geringen oder gar keinen Einfluss.

In Hunderten Städten gehen sie am Freitag wieder auf die Straßen: Die Aktivisten der Bewegung "Fridays for Future" protestieren seit Jahren öffentlichkeitswirksam für mehr Klimaschutz. Jedoch bewirken sie mit ihren Protesten laut einer aktuellen Umfrage des DeutschlandTrends im ARD-Morgenmagazin bei den Menschen in Deutschland nur wenig.

Für drei Viertel der Deutschen (75 Prozent) haben die Demonstrationen und die schwedische "Fridays for Future"-Initiatorin Greta Thunberg wenig (35 Prozent) oder sogar gar keinen Einfluss (40 Prozent) auf ihre persönliche Einstellung zu Klima- und Umweltfragen. Nur jeder Vierte (23 Prozent) fühlt sich von der Protestbewegung stark (19 Prozent) oder sehr stark (vier Prozent) beeinflusst.

Kaum Einfluss auf Anhänger von AfD, FDP, Union und SPD

Insbesondere Anhänger der AfD sind kaum beeindruckt von "Fridays for Future" - nur zehn Prozent gaben an, dass die Bewegung Einfluss auf ihre persönliche Einstellung in Umweltfragen habe. Bei der FDP waren es 18 Prozent und bei den Unionsparteien 22 Prozent. Auch für die Einstellungen der SPD-Anhänger spielt die Bewegung keine gewichtige Rolle, für 28 Prozent hat "Fridays for Future" Einfluss auf ihr Klimabewusstsein.

Den größten Eindruck haben die Demonstrationen bei den Anhängern der Grünen hinterlassen (45 Prozent). Im Osten Deutschlands ist der empfundene Einfluss auf die eigene Haltung geringer (16 Prozent) als in Westdeutschland (25 Prozent).

Bei der Sonntagsfrage gibt es nur wenig Bewegung: Wäre an diesem Sonntag Bundestagswahl, würde die Union erneut stärkste Fraktion und käme auf 28 Prozent, womit CDU und CSU jedoch einen Prozentpunkt gegenüber dem vergangenen ARD-DeutschlandTrend verlieren würden.

Die AfD bestätigt ihr Ergebnis von Ende August und würde 22 Prozent für sich verbuchen. Die SPD würde mit 16 Prozent auf dem dritten Platz landen. Um einen Prozentpunkt zulegen können die Grünen. 15 Prozent würden der Partei ihre Stimme geben. Einen Zuwachs von einem Prozentpunkt verzeichnet auch die FDP, die auf sieben Prozent kommen würde. Die Linke wäre mit unverändert vier Prozent im neuen Bundestag nicht vertreten.