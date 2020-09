Mehr Maske, weniger Alkohol - das ist nur ein Rezept gegen die steigenden Infektionszahlen. Welche weiteren Strategien gibt es - und wie geht Deutschland in den Corona-Herbst? Ein Überblick.

Alles einklappen

München, Würzburg, der Berliner Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg, Cloppenburg, Hamm, Remscheid - sie alle gehören in diesen Tagen zu den Corona-Hotspots in Deutschland. Sie bewegen sich rund um den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - oder liegen darüber. Die Folge: wieder schärfere Corona-Auflagen, wie etwa eine ausgeweitete Maskenpflicht, Alkoholverbote, Sperrstunden, strenge Kontaktbeschränkungen. Einige Bundesländer verhängten wieder Einreise- oder Beherbungsverbote für Menschen aus diesen Hotspots - pünktlich zur Herbstferienzeit.

Mediziner und Behörden erwarteten steigende Fallzahlen für den Herbst und Winter. Was folgt aus der Entwicklung? Ein Überblick:

Warum die Zahlen jetzt wieder steigen

Was die Politik tut

Anlaufstellen außerhalb der Arztpraxen

Der Begriff "Fieberamulanzen" machte jüngst Schlagzeilen als neue Idee aus dem Gesundheitsministerium - doch bei Nachfrage wurde schnell klar: So neu ist die Idee nicht. Schon im Frühjahr gab es Pilotprojekte, die nun bundesweit ausgebaut werden sollen. So will Minister Spahn das Gesundheitssystem auch für das erwartete Zusammentreffen von Pandemie und Grippesaison rüsten. Fieberambulanzen sollen Anlaufstellen außerhalb der Arztpraxen sein, die Patienten mit typischen Symptomen eines Atemwegsinfekts aufsuchen können. Diese Anlaufstellen können auch Corona-Ambulanzen, Corona-Praxen und Corona-Sprechstunden heißen. Auch Testzentren etwa in Turnhallen könnten entsprechend ausgebaut werden. Das Ziel ist immer gleich: Hier sollen Menschen schnell Gewissheit über die Art des Infekts bekommen. Und: Die Patienten mit Covid-19-Symptomen sollen von anderen getrennt würden, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Das Angebot soll von den Kassenärztlichen Vereinigungen aufgebaut werden. Spahns Pläne sind auch Thema beim Krisengipfel von Bund und Ländern am Dienstag. Corona-Strategie Was steckt hinter Spahns Fieberambulanzen? Um das Land gegen Corona zu wappnen, brachte Jens SpahnFieberambulanzen ins Gespräch. Was genau meint er? | mehr

Neue Teststrategie

Bis Mitte Oktober soll eine neue Teststrategie vorliegen. Künftig sollen Tests stärker auf Risikogruppen, Bildungseinrichtungen und das Gesundheitswesen konzentriert werden - weniger auf Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten. Für sie gibt es seit Mitte bzw. Ende September keine kostenlosen Tests mehr. Auch sollen künftig neben den üblichen Corona-Tests verstärkt Schnelltests eingesetzt werden - vor allem in Pflegeheimen und für Reisende. Sie sollen die bisherigen PCR-Tests ergänzen, von denen rund 1,1 Millionen pro Woche ausgewertet werden. Die Kapazität liege inzwischen bei 1,4 Millionen Tests, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Corona-Pandemie Mehr Schnelltests und Testzentren Wenn im Herbst Grippe- und Corona-Patienten aufeinander treffen, werden Hausarztpraxen überfordert sein. | mehr Die so genannten Antigentests sind vergleichsweise schnell und unkompliziert. Anders als die üblicherweise durchgeführten PCR-Tests suchen Antigentests in Abstrich-Proben nicht aufwendig nach dem Erbgut des Virus, sondern nach Molekülen, die charakteristisch für die Viren sind. Ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest wird auf einem Teststreifen angezeigt, ob das gesuchte Molekül gefunden wurde und die Person positiv ist oder nicht. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden zahlreiche Antigentests entwickelt und erprobt - so etwa in der Berliner Charité. Die Ergebnisse sähen gut aus, sagte der dortige Virologe Christian Drosten kürzlich im NDR-Podcast. Etwa am Eingangstor von Seniorenwohnheimen könnten sie "unglaublich viel Gutes" bewirken: Harte Besuchseinschränkungen könnten so verhindert werden. Zwar erkennen Antigentests eine Infektion insbesondere in den Anfangstagen und im späteren Verlauf deutlich weniger zuverlässig als die PCR-Methode. Doch die Ergebnisse der aufwendigeren und teureren PCR-Tests sind im Normalfall erst frühestens nach einem Tag verfügbar. Und: In der infektiösen Phase können die Schnelltests das Virus laut Drosten recht sicher erkennen - daher könnten sie ein schnelles und pragmatisches Verfahren darstellen, um zu erkennen, ob eine Person hochansteckend ist. An einigen deutschen Kliniken kommen die Schnelltests bereits zum Einsatz. Zu Hause schnell den Test machen - das geht jedoch absehbar nicht. Da Covid-19 eine hoch ansteckende Krankheit ist, dürfen keine Heimtests für Laien verkauft werden. Infektionskrankheiten wie Covid-19 dürfen nur von Ärzten festgestellt werden. Wege aus der Corona-Krise Welche Chancen bieten Schnelltests? Welche Schnelltests es gibt und was sie bringen könnten, erklärt Sandra Stalinski. | mehr Wie viele Schnelltests gebraucht werden und wie teuer sie sein werden, ist noch unklar. Denkbar ist, dass Privatpersonen Schnelltests selbst zahlen müssten, wenn sie etwa zu Fußballspielen, ins Theater oder zu einem Besuch in ein Pflegeheim gingen. Die Kosten könnten auch auf Tickets aufgeschlagen werden. Auch die Reisebranche hofft auf Schnelltests. Denkbar ist zum Beispiel, dass sich Flugpassagiere vor Abflug testen lassen. Die Luftfahrtbranche befürwortet dies, weil sie hofft, dass diese Maßnahme den brach liegenden Flugverkehr wieder etwas beleben und die Quarantäneregeln ersetzen könnte. Die Lufthansa will im Oktober damit beginnen, Passagieren in den USA und Kanada Corona-Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Die italienische Alitalia experimentiert bereits mit den Antigen-Tests auf einigen Flügen zwischen Mailand und Rom.

Strengere Kontrolle von Reisenden und digitale Anmeldung

Um falsche Angaben bei Einreisen aus Risikogebieten mit vielen Corona-Infektionen zu verhindern, soll die Bundespolizei sich künftig um die sogenannten Aussteigekarten kümmern. Sie müssen zum Beispiel Fluggäste ausfüllen und darin auch Angaben zu möglichen Corona-Symptomen machen. Wie das Bundesinnenministerium erklärte, soll die Polizei die Karten künftig mit den Pässen abgleichen und an die Gesundheitsämter weiterleiten. Bislang sollen Fluggesellschaften und Busanbieter die Formulare übermitteln. Da dabei in der Regel kein Abgleich stattfand, konnten Reisende, die sich einer Quarantäne entziehen wollten, einfach falsche Angaben machen. Geplant ist auch weniger Zettelwirtschaft. So soll eine digitale Anmeldung für Einreisende aus Risikogebieten eingeführt werden, wie das Innenministerium erläuterte. Demnach erarbeiten beide Ressorts auch eine neue Musterquarantäneverordnung, die dann jeweils von den Ländern in eigener Verantwortung in Kraft gesetzt werden muss. "Die digitale Einreiseanmeldung wird aus diesem Grund ebenfalls erst zu diesem Zeitpunkt - am 15. Oktober - eingeführt", sagte ein Sprecher. Pläne der Bundesregierung Weniger Papier bei "Risiko"-Einreisen Im Kampf gegen die Corona-Pandemie plant die Regierung, Daten von Reiserückkehrern digital zu erfassen. | mehr Nach dpa-Informationen erhält, wer seine Angaben in dem Portal eingibt, eine Bestätigung, die er bei einer Kontrolle - etwa am Flughafen durch die Bundespolizei - vorzeigen soll. Gleichzeitig gehen die Daten auch an das jeweils zuständige Gesundheitsamt. Wer seiner Verpflichtung zur Anmeldung nicht nachkommt, riskiert ein Bußgeld. Ausnahmeregelungen soll es weiterhin für Berufspendler und andere Reisende im sogenannten kleinen Grenzverkehr geben. Um zu garantieren, dass alle Gesundheitsämter bis Mitte Oktober technisch in der Lage sein werden, die Daten auf einem sicheren Weg zu erhalten, soll es neben einer VPN-Tunnel-Lösung übergangsweise auch eine Möglichkeit zum Datenabruf von einem sicheren Portal der Deutschen Post geben.

Neue Quarantäneregeln

Herbstferien - und nun?

Was die Forschung sagt