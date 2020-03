Soforthilfen in Corona-Krise 50 Milliarden Euro stehen bereit

Veranstaltungen abgesagt - Aufträge und Umsätze weggebrochen: Viele Selbstständige und Kleinunternehmer fürchten angesichts der Corona-Krise um ihre Existenz. Geld vom Staat soll helfen - ab heute kann es beantragt werden.

Kleinunternehmer, Solo-Selbstständige und Landwirte können von heute an die Hilfsgelder des Bundes in der Corona-Krise abrufen. Für die Auszahlung sind Behörden oder Förderbanken der Länder zuständig, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte.

Das 50-Milliarden-Euro-Programm sieht vor, dass Kleinunternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten einmalig 9000 Euro für drei Monate erhalten, Firmen mit bis zu zehn Beschäftigten 15.000 Euro. Das Geld ist vor allem dafür vorgesehen, dass sie - trotz einbrechender Einnahmen - weiterlaufende Zahlungsverpflichtungen abdecken können, etwa für die Miete von Geschäftsräumen.

Wegen der drastischen Auswirkungen der Corona-Krise fürchten viele Solo-Selbstständige um ihre Existenz - also etwa Musiker, Fotografen, Künstler, Heilpraktiker, Dolmetscher oder Pfleger. Viele Geschäfte mussten schließen, Messen, Veranstaltungen und Konzerte wurden abgesagt. Aufträge und Umsätze vieler Solo-Selbstständiger sind weggebrochen.

Altmaier: Notwendige Voraussetzungen geschaffen

"Bund und Länder haben in Rekordzeit gemeinsam die notwendigen Voraussetzungen für eine schnelle Beantragung und Auszahlung der Corona-Soforthilfen geschaffen", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. "Damit reagieren wir auf die Not vieler kleiner Unternehmen, Selbstständiger, Freiberufler und Landwirte, die dringend auf diese Hilfen angewiesen sind."

Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz begrüßte die rasche Verständigung mit den Ländern, "um die Corona-Soforthilfe jetzt scharf stellen zu können". Dies sei wichtig, "damit die Hilfe zügig bei den Betroffenen vor Ort ankommt".

Kritik aus einzelnen Wirtschaftsbranchen

Nach wie vor beklagen Wirtschaftsbranchen wie Handwerk und Reisebranche mangelnde Unterstützung in der Corona-Krise und eine Förderlücke. "In dieser Extremlage brauchen neben den kleinen Betrieben auch solche mit mehr als zehn Mitarbeitern Soforthilfen", sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer. Weite Teile des Mittelstandes fielen durch das Raster von direkten Zuschüssen. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Reiseverband (DRV). "Die Bundesregierung muss dringend Maßnahmen für mittelständische Unternehmen bewilligen", forderte DRV-Präsident Norbert Fiebig.

Altmaier reagierte in einem Brief an Wirtschaftsverbände und stellte weiteren staatlichen Anschub für die Zeit nach der Krise in Aussicht. "Wir helfen mit umfassenden Maßnahmen der gesamten Wirtschaft von klein bis groß und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, mit dieser Extremsituation umzugehen", so der CDU-Politiker.