25 Millionen Schutzmasken werden in diesen Tagen in mehreren Etappen aus China nach Deutschland geliefert. Heute trafen mehr als zehn Millionen Stück in Leipzig ein. Nun wird die Ware überprüft und verteilt.

Schutzmasken sind nach wie vor defizitär. Umso dringlicher erwartet die erste von mehreren Lieferungen aus China. Am Vormittag traf ein Frachtflugzeug der Bundeswehr am Flughafen Leipzig ein. Es brachte mehr als zehn Millionen medizinische Schutzmasken aus der Volksrepublik nach Deutschland.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nahm die Fracht auf dem Rollfeld inmitten einer Traube von Reportern entgegen. Nun sollen sie an die Gesundheitsministerien der Bundesländer weiterverteilt werden.

Nach und nach wurden die Kisten aus dem großen Rumpf der Antonow geladen - die Ministerin schaute interessiert zu.

Ohne Schutzkleidung nur wenig Lockerung

Die Lieferung ist Teil einer Großbestellung von rund 25 Millionen Schutzmasken in China. Ein erstes Transportflugzeug hatte am Sonntag mit 8,3 Millionen Schutzmasken den Flughafen erreicht. Sie wurde auch deshalb dringend erwartet, wie Kramp-Karrenbauer betonte, die Entscheidung über mögliche weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen "extrem" von Angebot an Schutzkleidung abhängt.

Für den Transport der Masken aus China organisiert die Bundeswehr insgesamt drei Flüge mit Großraum-Transportmaschinen vom Typ Antonow 225 - dem größten Transportflieger der Welt. Normalerweise nutzt die Bundeswehr diese Maschinen, um schweres Gerät wie Panzer oder Hubschrauber zu Einsatzorten wie Afghanistan und Mali zu transportieren. Die Bundeswehr war auf Bitten des Bundesgesundheitsministeriums aktiv geworden, das Mitte März um Amtshilfe beim Transport von Schutzmasken gebeten hatte.

Über die Lieferung von Schutzkleidung hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel direkt mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping verhandelt.

Soziale Distanz? Beim Pressetermin auf dem Flughafen Leipzig/Hall eher nebensächlich.

Dritte Lieferung kommt Mittwoch

Wie die Masken nun verteilt werden, entscheiden die Gesundheitsministerien der Länder. Als bevorzugte Empfänger nannte Kramp-Karrenbauer Krankenhäuser und Einrichtungen zur Altenpflege. Am Mittwoch wird eine dritte Lieferung mit 6,6 Millionen Schutzmasken erwartet

Um sicherzugehen, dass die Masken auch funktionstüchtig sind, wird laut Kramp-Karrenbauer die Qualität in Stichproben bereits in China getestet. Auch in Deutschland werde das Material kontrolliert. In der Vergangenheit hatte es in Meldungen über schadhafte Masken aus China gegeben.

Die Umstände der Übergabe in Leipzig standen allerdings im markanten Gegensatz zu den im Alltag üblichen Vorschriften zu sozialer Distanz. Um die Ministerin herum herrschte unter den Reportern ein dichtes Gedränge wie in Zeiten vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.