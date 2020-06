Nach viel Streit und Verzögerungen soll die Corona-App der Bundesregierung wohl am kommenden Dienstag starten. Sie soll die Kontakte von Covid-19-Erkrankten nachvollziehen und so eine weitere Ausbreitung verhindern.

Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes wird am Dienstag vorgestellt und freigeschaltet. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise. Letzte Tests seien gut verlaufen, hieß es.

Demnach soll die App von Gesundheitsminister Jens Spahn, Innenminister Horst Seehofer, Kanzleramtschef Helge Braun und Vertretern der Entwickler-Firmen T-Systems und SAP vorgestellt werden. Besitzer eines geeigneten Smartphones können freiwillig entscheiden, ob sie die Warn-App installieren wollen oder nicht. Die App kann auch nachträglich wieder deaktiviert oder deinstalliert werden.

App misst Distanz und Dauer

Mit der Anwendung sollen die Corona-Infektionsketten besser erkannt werden. Sie misst über den Kurzstreckenfunk Bluetooth, ob sich Anwender der App über einen Zeitraum von 15 Minuten oder länger näher als ungefähr zwei Meter gekommen sind. Dabei werden stoßweise alle zweieinhalb bis fünf Minuten anonymisierte Identifikationsnummern übertragen. Der Ort der Begegnung wird dabei nicht erfasst. Wird ein Nutzer positiv auf Covid-19 getestet und diese Information in der App geteilt, werden die anderen Anwender informiert, dass sie sich in der Vergangenheit in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten haben.

Bei der App wurde ein mehrstufiges Datenschutzkonzept umgesetzt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber lobte es als "datenschutzfreundliche Lösung". Grüne und Linke hatte darüber hinaus eine eigene gesetzliche Grundlage für die App gefordert, um Diskriminierungen bei Alltagsgeschäften für Menschen zu verhindern, die die App nicht einsetzen wollen.

Braun räumt Versäumnisse ein

Eigentlich sollte die Warn-App bereits Ende April starten, doch es gab lange Verzögerungen. Kanzleramtschef Braun räumte Versäumnisse bei der ein. "Aus heutiger Sicht hätten wir die Entscheidung, die Unternehmen mit der technischen Umsetzung der Corona-App zu betrauen, zehn Tage früher treffen sollen", sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". Braun sprach auch von Differenzen im ursprünglichen Projektteam, die einen schnellen Erfolg verhindert hätten.