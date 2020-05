Forscher wollen ein Corona-Frühwarnsystem durch Abwasseranalysen entwickeln. Das Ziel: Die Dunkelziffer genauer bestimmen und die Entstehung neuer Hotspots voraussagen. Aber wie realistisch ist das?

Von Sarah Schmidt, WDR

Es ist das dreckige, braune Wasser, das die Forscher besonders interessiert. Die braune Brühe, das so genannte Rohabwasser, das in den Kläranlagen ankommt, wimmelt vor Krankheitserregern. Hier sammelt sich, was Millionen Bundesbürger täglich in ihren Toiletten herunterspülen - so auch Bruchstücke des neuartigen Coronavirus, die für Wissenschaftler in ganz Europa interessant sind.

Warum wird das Abwasser untersucht?

Das Abwasser spiegelt in gewisser Weise den Gesundheitszustand der Menschen im Einzugsgebiet einer Kläranlage wider - zumindest, was Erkrankungen betrifft, deren Erreger über Fäkalien ausgeschieden werden. Das gilt auch für das Coronavirus. Hauke Harms forscht am UFZ in Leipzig an einem Corona-Frühwarnsystem. Anhand der Virenkonzentration im Abwasser wollen Forscher ermitteln, wie hoch der Infektionsgrad der Bevölkerung ist. Die Wissenschaftler des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) wollen gemeinsam mit der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) und der TU Dresden ein Corona-Frühwarnsystem entwickeln. "Das langfristige Ziel dieser Arbeit, die wir hier im Labor machen, ist ein Abwassermonitoring, mit dessen Hilfe die Politik Maßnahmen beschließen kann: Lockerungsmaßnahmen oder Verschärfungen von Maßnahmen zur Corona-Eindämmung", so Hauke Harms, Mikrobiologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Dazu analysieren sie Wasserproben aus Kläranlagen in ganz Deutschland. An ähnlichen Projekten arbeiten zum Beispiel auch Forscher der Uni Bonn mit einem Team aus den Niederlanden, die RWTH Aachen kooperiert mit Forschungseinrichtungen anderer europäischer Staaten, die von der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU-Kommission unterstützt werden.

Ist das Virus im Abwasser gefährlich?

Ansteckend ist das neuartige Coronavirus im Abwasser nach jetzigem Stand der Forschung nicht. Das Virus komme im Abwasser in veränderter Form vor, habe seine äußere Hülle bereits verloren, erklärt Frank Jörrens, Laborleiter Wasserverband Eifel-Rur. In den Kläranlagen seien nur noch Teile des Virus zu finden und diese seien nicht mehr infektiös.

Wie funktioniert die Abwasseranalyse?

Im Labor untersuchen die Forscher die Abwasserproben. Im Abwasser tauchen kleine Bruchstücke des Virus-Erbgutes auf. Diese sogenannte RNA suchen die Forscher in den Abwasserproben. "Was wir tun ist, möglichst repräsentative Abwasserproben aus dem Zulauf von Wasserreinigungsanlagen zu nehmen, diese Proben aufzubereiten und darin das Erbgut der Coronaviren nachzuweisen", erklärt der Mikrobiologe Harms. Noch stehen die Forscher allerdings vor einigen Problemen: So ist zum Beispiel die Ausscheidungsrate in der Bevölkerung sehr unterschiedlich. Ein so genannter "Superausscheider", also ein Mensch, der besonders viele Viren ausscheide, könnte das Messergebnis beeinflussen, so Harms. Auch Umwelteinflüsse wie Regen müssen die Forscher in ihre Berechnungen einkalkulieren.

Welchen Vorteil hat die Abwasseranalyse gegenüber den gängigen Corona-Tests an Patienten?

Wie realistisch ist die Idee der Forscher?