Parteitag der SPD Scholz warnt vor "falschem Abbiegen" bei der Wahl Stand: 11.01.2025 13:40 Uhr

Kanzler Scholz sieht Deutschland bei der kommenden Bundestagswahl "an einem Scheideweg". Beim SPD-Parteitag mahnte er, das Land müsse die richtige Richtung einschlagen. Scholz soll in Berlin als Kanzlerkandidat bestätigt werden.

Die Bundestagswahl am 23. Februar wird für Deutschland nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz zur grundsätzlichen Richtungsentscheidung. Das Land stehe "an einem Scheideweg", sagte Scholz beim Sonderparteitag der SPD in Berlin. "Wenn wir in Deutschland am 23. Februar falsch abbiegen, dann werden wir am Morgen danach in einem anderen Land aufwachen. Das darf nicht passieren", mahnte der Kanzler.

Scholz verwies gleichzeitig auch auf eine "verdammt ernste" Weltlage, in der in der Regierung Besonnenheit, Klarheit und Erfahrung gefragt seien. Dafür stünden er und die SPD. Der Kanzler nannte als besorgniserregende Entwicklungen den Ukraine-Krieg, den Aufstieg von Rechtspopulisten in vielen Länder wie Österreich und auch Kräfte in den USA, die "ganz gezielt daran arbeiten, unsere demokratischen Institutionen des Westens zu zerstören".

Es gebe heute Kräfte, die "das Aufwiegeln und Spalten zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben." Dagegen stelle sich die SPD: "Nicht gegeneinander, sondern miteinander" müsse das Motto lauten. "Das tun wir, dafür stehen wir."

Partei der "ganz normalen Leute"

Scholz positionierte die SPD zugleich als die Partei für die "ganz normalen Leute". Er betonte: "Die ganz normalen Leute, das sind die wahren Leistungsträger in unserem Land, nicht die oberen Zehntausend." Diese Menschen brauchten auch eine starke Stimme. "Und das sind wir, das ist die SPD."

Zugleich sprach Scholz der Union ab, die aktuellen Probleme in Deutschland bewältigen zu können. "Jetzt ist nicht die Zeit für Sprücheklopfer. Jetzt ist nicht die Zeit für die uralten Rezepte", sagte er in Richtung von CDU und CSU, die derzeit in Umfragen jedoch deutlich vor der SPD rangieren. "Oder knapp: Jetzt ist nicht die Zeit für CDU und CSU in Deutschland."

Scholz bekräftigt Warnungen an die USA

Bezugnehmend auf die Begehrlichkeiten des künftigen US-Präsidenten Donald Trump mit Blick auf Grönland bekräftigte Scholz seine Warnungen an die USA. "Das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gilt für jedes Land", betonte der Kanzler. "An dieses Prinzip muss sich jeder Staat halten, egal ob er ein kleiner Staat ist oder ein sehr großer und mächtiger." Kein Land sei "der Hinterhof" eines anderen. "Kein kleines Land soll sich vor seinem großen Nachbarn fürchten müssen."

Mit Blick auf "den erbarmungslosen Angriffskrieg Russlands" gegen die Ukraine sagte Scholz weiter: "Wenn Putin damit durchkommt, Grenzen mit Gewalt zu verschieben, dann ist Europas Sicherheit insgesamt in großer Gefahr." Scholz bekannte sich zur Unterstützung Deutschlands für das angegriffene Land, auch militärisch.

Klingbeil: "Du bist der Richtige"

Auf dem Parteitag soll Scholz von den 600 Delegierten offiziell als Kanzlerkandidat bestätigt werden. Daran, dass er der geeignetste Kandidat ist, ließ der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil keinen Zweifel. "Du bist der Richtige", rief er zu Beginn des Parteitags dem Kanzler zu. Scholz stelle den Zusammenhalt und das Miteinander im Land in den Mittelpunkt, sagte Klingbeil. "Du bist kein Zocker, du bist kein Selbstdarsteller, du bist keiner, der an sich denkt."

Auch der Parteichef ließ sich bei seiner Rede Seitenhiebe in Richtung Union und ihres Kanzlerkandidaten Friedrich Merz nicht nehmen. Man habe das Gefühl, die Union verstecke Merz. "Je mehr den kennenlernen, desto schlechter ist das für sie", fügte Klingbeil hinzu. Das Wahlprogramm der Union zeige, dass deren Vorhaben nicht gegenfinanziert seien. "Die haben keine Ideen."

Klingbeil stimmte seine Partei auf die heiße Phase des Wahlkampfs ein. "Wir nehmen diesen Kampf an", sagte er. "Wenn wir eins können als SPD, dann ist das kämpfen."

Abstimmung über Wahlprogramm

Am Nachmittag stehen die Beratung und Abstimmung über das Wahlprogramm auf der Tagesordnung. Schwerpunkte sind zusätzliche Investitionen für Wirtschaft und Infrastruktur sowie soziale Gerechtigkeit. Die Steuerlast soll für 95 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sinken.