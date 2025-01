Auf Bundesparteitag SPD bestätigt Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten Stand: 11.01.2025 15:30 Uhr

Die SPD hat Bundeskanzler Scholz auf ihrem Bundesparteitag in Berlin als Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl bestätigt - bei nur wenigen Gegenstimmen. Zuvor hatte Scholz die Wahl zu einer Richtungsentscheidung erklärt.

Der SPD-Sonderparteitag in Berlin hat Olaf Scholz offiziell zum Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl am 23. Februar gekürt. Per Kartenzeichen stimmte eine übergroße Mehrheit der Delegierten für den 66-Jährigen.

Anders als bei seiner ersten Kanzlerkandidatur 2021 wurde Scholz diesmal nicht in geheimer Abstimmung gewählt. Die Parteiführung begründet das damit, dass Scholz nun als Kanzler und nicht als Herausforderer antritt und es in diesen Fällen üblich sei, "per Akklamation" zu entscheiden. 2021 hatten 96,2 Prozent der Delegierten bei einer geheimen Online-Abstimmung während der Corona-Pandemie für ihn gestimmt.

Scholz beschreibt "verdammt ernste" Weltlage

Zuvor hatte Scholz in einer Rede auf dem SPD-Sonderparteitag gesagt, Deutschland stehe "an einem Scheideweg." Wenn die Deutschen am 23. Februar falsch abbögen, "dann werden wir am Morgen danach in einem anderen Land aufwachen. Das darf nicht passieren", mahnte der Kanzler.

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht beim außerordentlichen SPD-Bundesparteitag zu den Delegierten.

Scholz verwies auf eine "verdammt ernste" Weltlage, in der von einer Regierung Besonnenheit, Klarheit und Erfahrung gefragt seien. Dafür stünden er und die SPD. Er nannte als besorgniserregende Entwicklungen den Ukraine-Krieg, den Aufstieg von Rechtspopulisten in vielen Länder wie Österreich und auch Kräfte in den USA, die "ganz gezielt daran arbeiten, unsere demokratischen Institutionen des Westens zu zerstören".

SPD als Stimme der "normalen Leute"

Scholz positionierte die SPD zugleich als die Partei für die "ganz normalen Leute". Er betonte: "Die ganz normalen Leute, das sind die wahren Leistungsträger in unserem Land, nicht die oberen Zehntausend." Diese Menschen brauchten auch eine starke Stimme. "Und das sind wir, das ist die SPD."

Bezogen auf die Begehrlichkeiten des künftigen US-Präsidenten Donald Trump mit Blick auf Grönland bekräftigte Scholz seine Warnungen an die USA. "Das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gilt für jedes Land", betonte er. "An dieses Prinzip muss sich jeder Staat halten, egal ob er ein kleiner Staat ist oder ein sehr großer und mächtiger."

Mit Blick auf "den erbarmungslosen Angriffskrieg Russlands" gegen die Ukraine sagte der Kanzler weiter: "Wenn Putin damit durchkommt, Grenzen mit Gewalt zu verschieben, dann ist Europas Sicherheit insgesamt in großer Gefahr." Scholz bekannte sich zur Unterstützung Deutschlands für das angegriffene Land, auch militärisch.

Der schwierige Weg zur Kandidatur

Scholz war Ende November vom Parteivorstand erst nach zäher und kontroverser Debatte als Kanzlerkandidat nominiert worden. Zuvor hatte die Partei zwei Wochen lang öffentlich darüber diskutiert, ob nicht der deutlich beliebtere Verteidigungsminister Boris Pistorius als Ersatzkandidat für den nach dem Scheitern seiner Ampel-Regierung angeschlagenen Scholz eingewechselt werden soll.

In Umfragen liegen die Sozialdemokraten derzeit deutlich hinter CDU und CSU und deren Kanzlerkandidat Friedrich Merz.