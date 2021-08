Bundestagswahlkampf Laschet will jetzt als Teamplayer punkten

Mit neuen Gesichtern und konkreten Aussagen zu Schwerpunktthemen will Armin Laschet Schwung in den Unions-Wahlkampf bringen. Zum Auftakt ging es um Erneuerbare Energien. Hilft das gegen das Umfragetief?

Mit einer Mischung aus konkreteren Themen und Experten für diese Inhalte versucht Unionsspitzenkandidat Armin Laschet den Bundestagswahlkampf für CDU und CSU zu beleben. Am Tag nach dem ersten großen Fernsehduell ging es um die Klimapolitik.

Hauptziel sei, dass Deutschland "so schnell wie möglich" seinen Strombedarf zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien deckt - ein Zeitraum oder gar eine Jahreszahl nannte Laschet heute allerdings nicht. Der Strombedarf von Unternehmen und Privathaushalten werden weiter steigen, betonte Laschet. Auch deshalb müsse Strom günstiger werden. Dazu soll die EEG-Abgabe schrittweise abgeschafft werden.

Zudem sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigt werden - dabei soll ein digitales, öffentliches Kataster für Energieanlagen helfen. Wichtig sei ihm, möglichst vielen Menschen einen direkten Einstieg in die Erneuerbaren Energie zu erlauben, sagte Laschet. Deshalb solle es ein Förderprogramm mit zinslosen Darlehen für den Bau von Solaranlagen auf Dächern geben.

Ein Thema, drei Köpfe

Als Experten für das Themenfeld "Klimaneutrales Industrieland" stellte Laschet drei Menschen vor: die 25-jährige Wiebke Winter, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Andreas Jung und dem Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann.

Sie erläuterten, wie ein weiterer Ausbau von Windkraftanlagen auf See erreicht, Innovationen gefördert und Bürokratie entschlackt werden sollen. Wichtig sei, dass Transformationsprozesse gesellschaftlich akzeptiert würden, so Laschet.

Andreas Jung, Wiebke Winter und Thomas Heilmann (v.li.n.re.) stellten Einzelheiten des Programms für Erneuerbare Energie vor. Bild: dpa

Seitenhiebe auf SPD und Grüne

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident kündigte weitere Schwerpunktthemen mit zuständigen Expertinnen und Experten an. Details nannte er nicht, die Nachrichtenagentur dpa berichtet allerdings, dass dies die "digitale Modernisierung von Staat und Wirtschaft", die "Entlastung der gesellschaftlichen Mitte", die "Stärkung der wirtschaftlichen Mitte" sowie "Sicherheit Innen und Außen" seien.

Während der Präsentation verteilte Laschet wiederholt Seitenhiebe gegen SPD und Grüne und wirkte kämpferisch. Fragen nach einem Strategiewechsel im Wahlkampf - möglicherweise als Reaktion auf die schlechten Umfragewerte - parierte er mit dem Verweis darauf, dass er schon immer ein Teamplayer gewesen sei und die Schwerpunktthemen bereits seit Mai in Vorbereitung waren.

Spahn und Bouffier stützen Laschet

Zuvor war bei der Sitzung des CDU-Präsidiums auch über die gestrige Fernsehdebatte gesprochen worden. Parteifreunde stellten sich dabei demonstrativ hinter Laschet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wertete den Auftritt beim großen TV-Schlagabtausch als guten Auftakt für die Schlussphase des Bundestagswahlkampfs. "Attacke und inhaltliche Aufladung, mit dieser Offensive hat Armin Laschet gestern Abend gepunktet", sagte er nach Angaben von Teilnehmern in der Präsidiumssitzung der CDU in Berlin. "Das war richtig stark. Und das ist die richtige Mischung für die nächsten vier Wochen."

"Das war ein sehr guter Auftritt und das hilft uns", sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier beim Eintreffen zur Sitzung.

Umfragen sahen Scholz vorn

Die Umfragen nach dem Triell von RTL hatten sich bei einer repräsentativen Umfrage 36 Prozent der rund 2500 Befragten gaben an, der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz habe das Triell gewonnen. 30 Prozent sahen die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock vorn - und nur 25 Prozent Laschet.

Auf die Frage, wer am sympathischsten gewirkt habe, lag Scholz mit 38 Prozent an der Spitze, dicht gefolgt von Baerbock (37 Prozent) und abgeschlagen Laschet (25 Prozent). Die drei hatten über Fragen wie Außen- und Sicherheitspolitik debattiert, das Debakel in Afghanistan, über die Coronapolitik, den Kampf gegen den Klimawandel und die Steuerpolitik.