Das britische Unterhaus diskutiert ab heute über das Austrittsabkommen mit der EU. Was passiert, wenn May ihren Deal nicht durchbekommt. tagesschau.de erklärt, wie es weitergehen könnte.

Alles einklappen

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

Wie wahrscheinlich ist eine Zustimmung des Parlaments?

Was passiert, wenn Mays Deal abgelehnt wird?

Angesichts der Blockade im Parlament wird zunehmend über eine Verschiebung des für den 29. März geplanten Brexit spekuliert. Einem Zeitungsbericht zufolge wird die Option einer Verlängerung der Austrittsfrist derzeit geprüft. Brexit-Staatsminister Martin Callanan dementierte dies jedoch. Es sei Politik seiner Regierung, dass die Phase vor dem Brexit "nicht verlängert wird". Seitens der EU wird eine Verschiebung jedenfalls offenbar nicht ausgeschlossen. Ein EU-Diplomat sprach von einer "sehr hypothetischen Variante". Sie sei "nicht das bevorzugte Szenario von irgendjemandem". Andere Stimmen sprechen von einer Option, die alle im Hinterkopf hätten.

Ist eine Verschiebung so einfach möglich?

Einfach nicht, aber möglich. Im EU-Vertrag in Artikel 50 steht, dass die Mitgliedschaft eines Staates in der EU spätestens zwei Jahre nach der Austrittserklärung endet. Im Falle Großbritanniens ist das also der 29. März 2019. Es sei denn, "der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedsstaat einstimmig, diese Frist zu verlängern". Es wäre also die Zustimmung der verbleibenden 27 EU-Staaten nötig. Würde Großbritannien einen gut begründeten Antrag auf Verlängerung der Verhandlungsfrist stellen, würden die übrigen 27 EU-Länder dies wohl kaum ablehnen, hieß es in Brüssel. Aber dazu müsste klar werden, wozu die neue Frist dienen soll. An einer unbestimmten Verlängerung der Unsicherheit könne die EU kein Interesse haben.

Kommt es zu einem "harten" Brexit?

Könnte es zu einem erneuten Referendum kommen?

Das ist nach wie vor eine der Möglichkeiten. Zuletzt hatte diese Option im britischen Parlament und auch in der Bevölkerung mehr und mehr Unterstützer gewonnen. Würde es dazu kommen, hätten laut Umfragen die Brexit-Gegner derzeit die Oberhand. Voraussetzung dafür ist ein Parlamentsvotum. Doch May selbst lehnt ein zweites Referendum strikt ab. Es drohe das Land zu spalten und würde jene vor den Kopf stoßen, die sich beim ersten Referendum mit ihrem Votum für den Brexit durchgesetzt haben. Ein neues Votum sei vor dem geplanten Austrittsdatum am 29. März auch gar nicht machbar. Eine Verschiebung der Austrittsfrist wäre dann also in jedem Fall nötig. May kämpft für ihren Deal Die britische Premierministerin May hält ein zweites Referendum vor dem EU-Austritt für nicht machbar. In einem Interview warb sie für den Brexit. Laut einer Umfrage ist eine Mehrheit für die EU-Mitgliedschaft. | mehr Ein erneutes Referendeum gegen den Willen der britischen Regierung durchzusetzen ist theoretisch ebenfalls möglich, sagt der Großbritannien-Experte Nicolai von Ondarza im Gespräch mit tagesschau.de. "Formal wäre das aber sehr schwierig und langwierig." So oder so würde ein zweites Referendum viel Zeit in Anspruch nehmen. Eine weitere Schwierigkeit wären dann die Europawahlen im Mai dieses Jahres. Ob und wie Großbritannien ohne Vorlaufzeit daran teilnehmen könnte, ist offen.

Wie ist der weitere Zeitplan?