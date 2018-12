Ist die Position von Theresa May nach dem überstandenen Misstrauensvotum gestärkt? Und wann stimmt das britische Parlament über das Austrittsabkommen ab? tagesschau.de beantwortet zentrale Fragen.

Ist May nach der Abstimmung gestärkt?

Wie geht es nun weiter in Sachen Brexit?

May muss nun doppelte Überzeugungsarbeit leisten. Zunächst will sie Brüssel umstimmen, damit die EU noch Zugeständnisse macht - und das Abkommen für Großbritannien vorteilhafter gestaltet wird. Möglicherweise gelingt ihr das auf einem EU-Gipfel, der heute und morgen in Brüssel stattfindet. Dann muss sie mit einem im Idealfall verbesserten Abkommen das britische Parlament überzeugen. Die Deadline in Sachen Brexit ist der 29. März kommenden Jahres. Dann soll Großbritannien die EU verlassen.

Wird sich die EU bewegen?

Wann stimmt das britische Parlament ab?

Das soll bis zum 21. Januar passieren. Ein genaues Datum nannte May noch nicht. Die Premierministerin hat damit also noch maximal fünf Wochen Zeit, um dem Parlament das Austrittsabkommen schmackhaft zu machen. Eigentlich sollten die Abgeordneten schon in dieser Woche über den mit der EU ausgehandelten Vertrag entscheiden. May legte die Abstimmung aber auf Eis, weil ihre Erfolgsaussichten verschwindend gering waren.

Kann es noch ein Misstrauensvotum geben?