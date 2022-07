Mehrere Ortschaften evakuiert Waldbrände in Brandenburg und Sachsen Stand: 26.07.2022 09:34 Uhr

In Brandenburg und in der Sächsischen Schweiz brennen Wälder. Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Im Landkreis Elbe-Elster wurde der Bahnverkehr zwischen Leipzig und Cottbus unterbrochen.

Die Feuerwehr in Brandenburg kämpft weiter gegen den großen Waldbrand im Landkreis Elbe-Elster. Die Lage sei "sehr angespannt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Nachrichtenagentur dpa. Das Feuer sei noch nicht unter Kontrolle. Es brenne noch immer auf einer Fläche von 800 Hektar.

Besonders betroffen ist die Ortschaft Kölsa-Siedlung in der Stadt Falkenberg (Elster). Bei der Brandbekämpfung mit rund 400 Einsatzkräften wurden sieben Einsatzkräfte verletzt, sechs von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die zur Stadt Falkenberg/Elster gehörenden Ortschaften Kölsa, Kölsa-Siedlung und Rehfeld wurden evakuiert. Betroffen sind demnach rund 700 Personen. Den Angaben zufolge muss möglicherweise auch die Ortschaft Marxdorf evakuiert werden.

Das Feuer hatte sich am Montag binnen kürzester Zeit ausgebreitet. Der Kreis stufte den Brand als Großschadenslage ein. Zudem brannte eine Ferkelzuchtanlage ab. Dabei verendeten viele Tiere. Die genaue Zahl war zunächst noch nicht klar.

"Der Großbrand breitet sich weiter dynamisch aus", warnte der Landkreis. Die Sturmböen würden die Löscharbeiten "erheblich" erschweren und teilweise sogar "unmöglich" machen. Die Brandbekämpfung könnte mehrere Tage dauern. Für Dienstag seien unter anderem Hubschrauber der Bundeswehr und ein Hubschrauber der Polizei angefordert worden, sagte der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase.

Bahnverkehr unterbrochen

Die Deutsche Bahn hat wegen des Waldbrands im Landkreis Elbe-Elster den Bahnverkehr zwischen Leipzig und Cottbus unterbrochen. Betroffen sei der Abschnitt zwischen Torgau und Falkenberg der Linie RE10, sagte ein Bahn-Sprecher.

Auch Flächen nördlich von Berlin bei Gransee sind betroffen. Dort kämpfte die Feuerwehr im Kreis Oberhavel gegen einen Brand auf rund 60 Hektar Feld- und Waldfläche. Dieser konnte eingedämmt werden, sagte der Waldbrandschutzexperte. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Feuer in der Sächsischen Schweiz

Im Nationalpark Sächsische Schweiz weitete sich ein Waldbrand aus, der im Tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen war. Für die Gemeinden Sebnitz und Bad Schandau löste das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Montag eine Vorstufe zum Katastrophenalarm aus, wie ein Sprecher mitteilte.

"Unser großes Problem ist der Wind", sagte ein Sprecher des Landratsamts Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit Blick auf die Ausbreitung des Feuers.

Während am Montag in einigen Teilen Deutschlands - vor allem im Osten - noch höchste Waldbrandgefahr geherrscht hatte, sollte diese am Dienstag laut Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes sinken.

Am Dienstagmorgen seien noch 136 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher des Landkreises. Ein Hubschrauber sollte am Morgen die Lage erkunden. Es gab drei größere Einsatzstellen im Nationalpark Sächsische Schweiz, an der Gaststätte Großer Winterberg, am Kipphorn und am Kleinen Winterberg.