Bundesweit Demos Tausende beim "Bildungsprotesttag" Stand: 23.09.2023 18:08 Uhr

In der Bildungspolitik muss sich etwas ändern - das fordert die Initiative "Bildungswende Jetzt" und hat zu einem bundesweiten Protesttag aufgerufen. Tausende Menschen folgten dem Aufruf.

Bei einem bundesweiten "Bildungsprotesttag" haben Tausende Menschen für eine Wende in der Bildungspolitik demonstriert. Bis zum Nachmittag gingen deutschlandweit mehr als 15.000 Menschen auf die Straße, teilten die Veranstalter mit. Aufgerufen zu der Demonstration hatte das Bündnis "Bildungswende Jetzt!", bestehend aus Gewerkschaften, Bildungsverbänden sowie Eltern- und Schülervertretungen.

Proteste in mehreren Städten

Allein in Berlin seien 7000 Menschen zusammengekommen und vom Brandenburger Tor bis zum Roten Rathaus gezogen. Die Polizei sprach von 4500 Teilnehmern in Berlin-Mitte. In München kamen nach Angaben der Veranstalter rund 2000 Menschen zur Kundgebung, dort gab es keine Schätzung der Polizei.

Die Polizei sprach am frühen Nachmittag von rund 2000 Demonstranten in Köln, die Veranstalter gingen von mehr als 3000 Teilnehmern aus. In Hamburg demonstrierten laut Polizei 530 Menschen und zogen vom Jungfernstieg aus durch die Innenstadt bis in die Nähe des Bahnhofs Dammtor. Auch in vielen anderen Städten darunter Freiburg, Karlsruhe, Hannover, Erfurt und Kiel, sind die Menschen auf die Straße gegangen.

"Deutschland steckt in einer der schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik", heißt es auf der Homepage des Bündnisses. Bundesweit fehlten Hunderttausende Kitaplätze. "Der Mangel an Lehrkräften und Erzieher*innen steigt immer weiter und trifft auf ein veraltetes und unterfinanziertes Bildungssystem, das sozial ungerecht ist."

Bündnis für Sondervermögen

Das Bündnis fordert ein "Sondervermögen Bildung" in Höhe von mindestens 100 Milliarden Euro für Investitionen in Kitas und Schulen. Außerdem wird ein Vertrag gefordert, der alle Bundesländer verpflichtet, genügend Lehrkräfte auszubilden, sowie ein Plan, mit dem ausreichend und gut qualifizierte Kita-Fachkräfte gewonnen werden können.