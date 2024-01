Aktionswoche startet Bauernproteste sorgen bundesweit für Störungen Stand: 08.01.2024 08:45 Uhr

Seit dem Morgen laufen die Proteste der Bauern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. In mehreren Bundesländern kam es bereits zu Beeinträchtigungen im Verkehr. Die Polizei rief zu einem friedlichen Umgang auf.

Die Bauernproteste gegen die Agrarpolitik haben am Morgen zu ersten Störungen geführt. In Mecklenburg-Vorpommern etwa blockierten Landwirte landesweit mit Hunderten Traktoren Auffahrten von Autobahnen. Unterstützt wurden sie von Speditionsunternehmen, die gegen die Erhöhung der Lkw-Maut protestierten.

Im Kreis Cloppenburg in Nordwestniedersachsen wurde eine Bundesstraße von 40 Fahrzeugen blockiert.

In Sachsen waren laut Polizei etwa im Raum Dresden einige Autobahnauffahrten nicht nutzbar. Versammlungen gibt es demnach an den Autobahnen A4, A13, A14 und A17. In Berlin war die Lage am frühen Morgen ruhig. Die ersten Traktoren standen aber schon seit Sonntagabend am Brandenburger Tor.

Auch bayernweit waren in den frühen Morgenstunden Tausende Traktoren zu Protestaktionen unterwegs. Vielerorts meldeten die Polizeipräsidien Verkehrsbehinderungen, etwa weil Straßen nur einspurig befahrbar waren oder zeitweise Autobahnauffahrten blockiert wurden. Die Polizei bat die Traktorfahrer, die Straßen freizumachen.

"Wir appellieren an die Friedlichkeit"

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, rief die Teilnehmer der Proteste zur Friedfertigkeit auf. "In Anbetracht der zu erwartenden Massen an Protestierenden, wird die Polizei sehr schnell, sehr stark flexibel in Deutschland agieren müssen. Dafür ist sie aber nicht ausreichend aufgestellt", sagte Kopelke den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir appellieren daher an die Friedlichkeit und Sensibilität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und insbesondere an die verantwortlichen Versammlungsleiter."

Polizei und Behörden rechnen mit massiven Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Im Landkreis Friesland (Niedersachsen) fällt am Montag etwa wegen der angekündigten Protestaktionen der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Von den erwarteten Verkehrsbehinderungen sei auch der Schülertransport betroffen, teilte der Landkreis zur Begründung mit.

Verband bittet um Verständnis

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, warb um Nachsicht für mögliche Beeinträchtigungen. "Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis. Den großen Rückhalt und die Solidarität, die wir aus weiten Teilen der Gesellschaft erhalten, wollen wir nicht verlieren", sagte Rukwied dem Magazin "Stern".

Der Bauernverband hat zu der Aktionswoche aufgerufen, um gegen die Streichung von Subventionen für die Branche zu demonstrieren. Dabei geht es vor allem um die Steuervergünstigung von Agrardiesel. Eine teilweise Rücknahme der Sparpläne der Bundesregierung reicht dem Verband nicht aus.

Weil fordert Rücknahme von Kürzungen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil forderte die Ampel-Regierung auf, ihre geplanten Subventionskürzungen für die Landwirtschaft zurückzunehmen. Es sei seine "dringende Empfehlung an die Bundesregierung, klaren Tisch zu machen", sagte der SPD-Politiker im Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Ich glaube, es wäre gut, wenn man diesen Konflikt beenden würde", fügte er hinzu.

Weil nannte als Beispiel die Streichung des Agrardiesels, die schrittweise bis 2026 erfolgen soll. Dies sei gerade für kleinere Betriebe "eine arge Belastung". Auch die höheren CO2-Preise würden die Landwirte treffen.