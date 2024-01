Aktionen von Landwirten Wo die Bauern heute protestieren Stand: 11.01.2024 11:08 Uhr

Sternfahrten, Blockaden und Mahnfeuer: Die Landwirte demonstrieren den vierten Tag in Folge gegen die Streichung von Subventionen. In vielen Bundesländern sind Aktionen geplant - ein Überblick.

Auch heute gehen die Bauernproteste weiter. Seit Montag wehren sich die Landwirte damit gegen den Wegfall von geplanten Subventionen der Bundesregierung.

In Cottbus wurde Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Eröffnung eines neuen Werks für ICE-Züge mit lautem Protest von demonstrierenden Bauern empfangen. Die Polizei leitete eine Traktorenkolonne an dem Werk vorbei. Die Halle des Bahnwerks war abgesperrt, die Bauern kamen mit den Traktoren nicht heran.

In mehreren Bundesländern sind Aktionen geplant. Eine Übersicht:

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg plant der Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg heute an einer Sternfahrt zu einer Kundgebung im Raum Karlsruhe teilzunehmen. Das berichtet der SWR. Diese soll ab 16:30 Uhr in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) vor der PreZero Arena beginnen. Bis zu 1.800 Teilnehmende mit Traktoren werden erwartet. Daher kann es schon im Vorfeld zu Verkehrsbehinderungen durch anreisende Landwirtinnen und Landwirte kommen.

Im Kreis Reutlingen sind laut dem Landesbauernverband einige Mahnfeuer geplant. Diese sollen am frühen Abend an den Land- und Bundesstraßen in Eningen unter Achalm, in Sonnenbühl, St. Johann, Hohenstein, Trochtelfingen, Gomadingen-Steingebronn und Böhringen stattfinden.

Im Kreis Göppingen ist der heutige Tag der zentrale Protesttag. Zum einen sind nachmittags Mahnfeuer in Mühlhausen im Täle und Bartenbach geplant. Zum anderen soll es eine Sternfahrt nach Heidenheim geben. Die Kreisbauernverbände Göppingen und Ostalb-Heidenheim vermuten, dass sich Hunderte Bäuerinnen und Bauern mit ihren Traktoren beteiligen werden, wie der SWR berichtet.

Brandenburg

In Brandenburg haben am Morgen erneut Bauern an mehreren Orten demonstriert, wie der RBB berichtet. Nach umfangreichen Blockaden am Mittwoch waren zunächst keine Protestaktionen an Autobahnauffahrten bekannt, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

In Wittenberge blockierten Bauern mit ungefähr 20 Fahrzeugen die Kreuzung der Bundesstraßen 195 und 189. Ein Kreisverkehr bei Weisen wurde mit sieben Fahrzeugen, darunter ein Traktor, besetzt. Im Landkreis Elbe-Elster sind zwei Versammlungen angemeldet.

Ein Schwerpunkt in Brandenburg ist laut Polizei von 9 bis 17 Uhr die Wilhelm-Külz-Straße in Cottbus. Dort eröffnete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Vormittag das neue Bahnwerk.

Hamburg

Hunderte Landwirte Landwirte aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen waren am Morgen mit ihren Traktoren unterwegs in Richtung Hamburger Hafen, berichtet der NDR. Die Polizei warnt vor "erheblichen Verkehrsbehinderungen" im gesamten Stadtgebiet sowie vor allem im Hamburger Hafen.

Laut Polizei haben sich drei Kolonnenfahrten aus Wedel, Ahrensburg und Stade angemeldet. Die Veranstalter rechnen dabei mit bis zu 750 Landmaschinen.

Hessen

Die Stadt Frankfurt rechnet mit vollen Straßen: Laut dem HR werden 1.500 Traktoren protestierender Landwirte zu einer Sternfahrt und Kundgebung erwartet. Die ersten Teilnehmer sammelten sich bereits am frühen Morgen in Butzbach. Wegen der Bauernproteste gegen die Sparpläne der Bundesregierung rechnet das Frankfurter Ordnungsamt mit einem Verkehrschaos in der Stadt.

Um 8.30 Uhr machte sich die Traktoren-Kolonne auf den Weg nach Frankfurt. Ihr Ziel ist der Platz vor der Festhalle an der Ludwig-Erhard-Anlage, wo für 13 Uhr eine Kundgebung angemeldet ist. Ihre Route führt die Bauern hauptsächlich über Landstraßen, im Stadtgebiet durch Bergen-Enkheim und über die Friedberger Landstraße.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern müssen sich die Menschen in Schwerin heute erneut auf Verkehrsbehinderungen an den Autobahnen einstellen. Das berichtet der NDR und bezieht sich auf Angaben des Innenministeriums. Die Vereinigung LSV ("Land schafft Verbindung") hatte gestern angekündigt, von 6.30 Uhr bis 15 Uhr im Bereich von rund 30 Zufahrten der Autobahnen 11, 14, 24 19 und 20 zu demonstrieren.

Laut NDR ging es am Morgen an einigen Auffahrten wie der zur A14 in Schwerin-Ost oder zur A24 in Wöbbelin jedoch schon deutlich früher mit Blockaden los. Zudem seien Auffahrten gesperrt worden, die eigentlich frei bleiben sollten. Die Polizei prüfe in diesem Zusammenhang Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, teilte eine Sprecherin mit. Autofahrer müssen sich auf weitreichende Beeinträchtigungen einstellen. Abfahrten und Autobahnkreuze sind nicht betroffen.

Aus der Leitstelle der Polizei heißt es zudem, es würde immer wieder vereinzelt unangemeldete Blockaden im ganzen Land geben - auch abseits der Autobahnen wie etwa im Rostocker Überseehafen. Bislang seien diese aber aufgelöst worden, wenn Polizisten vor Ort mit den Beteiligten gesprochen hatten.

Niedersachsen

In Niedersachsen wollen Landwirte aus dem ganzen Bundesland heute mit ihren Traktoren nach Hannover fahren und am Vormittag vor dem Landtag protestieren. Wie der NDR berichtet, starteten einige Konvois bereits am frühen Morgen. Die Polizeidirektion Hannover erwartet in der gesamten Innenstadt "zum Teil erhebliche Einschränkungen".

In Westerstede im Ammerland haben rund 60 Landwirte die Auffahrten zur A28 blockiert. In Papenburg (Landkreis Emsland) blockieren Trecker die Zufahrt zur Meyer-Werft. Bei Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) sorgen rund 20 Trecker ebenfalls für Verkehrsprobleme.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen soll es eine der größten Demonstrationen am Nachmittag in Münster geben, berichtet der WDR. Dort warnt die Polizei ab 15.30 Uhr erneut vor Verkehrsbehinderungen. Eine Privatperson hat eine Kundgebung mit bis zu 2.000 Treckern angemeldet. Ziel des Protests ist der Kreisverband der Grünen, der am frühen Abend zum Neujahrsempfang ins Schloss eingeladen hat.

Bereits seit dem Morgen blockieren Traktoren Zufahrten zur A560 bei Hennef und Sankt Augustin.

Sachsen

Auch die Landwirte in Sachsen haben ihre Proteste gegen Sparmaßnahmen der Bundesregierung fortgesetzt. Wie der MDR berichtet, werden Auffahrten an der A4 im Bereich Bautzen und Görlitz sowie im Erzgebirge an der A72 blockiert. Landesweit seien etwa 300 Traktoren unterwegs, sagte Robert Erdmann von der Vereinigung "Land schafft Verbindung" am Morgen dem MDR.

Nach Polizeiangaben kommt es unter anderem zu kurzfristigen Sperrungen unter anderem bei der A4 an den Zufahrten Hohenstein-Ernstthal, Weißenberg, Görlitz und Kodersdorf sowie bei der A72 an den Zufahrten Hartenstein und Chemnitz-Röhrsdorf. Zudem seien spontane Kundgebungen geplant.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt sind heute nach Angaben des Landesbauernverbandes hauptsächlich Stern- und Schleichfahrten in den einzelnen Landkreisen geplant, berichtet der MDR. Betroffen sind unter anderem Stendal, Dessau und Naumburg.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gab es am Mittwoch eine Staffelfahrt von Landwirten nach Lübeck. Am Abend sprach die Polizei von bis zu 1.600 teilnehmenden Treckern. In Flensburg waren nach Angaben eines Stadtsprechers am Mittwoch etwa 2.000 Traktoren und andere Fahrzeuge im Rahmen des Landwirte-Protestes unterwegs.

Wie der NDR berichtet, soll es am Freitag aus den Kreisen Plön, Rendsburg-Eckernförde und aus Lübeck einen Demonstrationszug nach Kiel geben. Auf dem Exerzierplatz planen die Organisatoren eine Kundgebung.

Thüringen

Autofahrer in Thüringen müssen sich auf Verkehrseinschränkungen einstellen, berichte der MDR. Hintergrund sind Proteste der Spediteure und Landwirte. Ein Demonstrationszug mit 140 Lkw führt von Erfurt nach Jena. Zudem soll es weitere lokale Proteste geben.

Zum Auftakt der Protestwoche der Landwirte am Montag war es bundesweit durch Blockaden und Sternfahrten zu teils erheblichen Verkehrsproblemen gekommen. Auch am Dienstag gab es viele Aktionen. Den dritten Tag in Folge blockierten Landwirte auch am Mittwoch mit ihren Traktoren bundesweit Straßen.