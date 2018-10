Die Zahl der Autodiebstähle in Deutschland sinkt. Doch die Kriminellen knacken immer teurere Autos, sodass der Schaden einen Rekordwert erreicht hat. Am häufigsten gestohlen wurde 2017: ein Diesel.

Autodiebe stehlen in Deutschland immer teurere Autos. Die Versicherer zahlten den bestohlenen Besitzern im vergangenen Jahr durchschnittlich 18.500 Euro pro Wagen. Damit sei eine neue Rekordmarke erreicht worden, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Der Gesamtschaden durch Autodiebstahl habe 2017 bei 323,7 Millionen Euro gelegen - eine Steigerung um mehr als 80 Prozent innerhalb von zehn Jahren.

Die GDV-Zahlen enthalten aber nur Fälle, in denen die gestohlenen Autos gegen Diebstahl versichert waren. Dies galt im vergangenen Jahr für 17.493 Autos. Die polizeiliche Kriminalstatistik, die alle gemeldeten Diebstähle umfasst, verzeichnet für 2017 dagegen 33.263 Diebstähle von Kraftwagen - von denen nur etwas mehr als jeder vierte aufgeklärt wurde.

Autos von VW und Audi am häufigsten gestohlen

In beiden Statistiken sank die Zahl der Autodiebstähle 2017. Am häufigsten entwendeten die Täter Autos der Hersteller VW, Audi, BMW und Mercedes. Auf diese vier Marken entfallen zusammen fast zwei Drittel aller gestohlenen Wagen.

Häufigste gestohlene Marken 2017 (absolute Zahlen) Pl. Marke gestohlene Autos 1. VW 3606 2. Audi 3047 3. BMW 2602 4. Mercedes Benz 1737 5. Mazda 878

Land Rover und Porsche begehrt

Gemessen an der Zahl der zugelassenen Autos der jeweiligen Marke, ist die Wahrscheinlichkeit eines Diebstahls bei Fahrzeugen von Land Rover und Porsche am höchsten.

Häufigste gestohlene Marken 2017 (pro 1000 versicherte Pkw) Pl. Marke gestohlene Autos 1 Land Rover 1,9 2. Porsche 1,6 3. Audi 1,2 4. Mazda 1,2 5. BMW 0,9

Bei den Kriminellen am gefragtesten war 2017 der Audi Q7 3.0 TDI mit 15,3 Diebstählen je 1000 versicherten Fahrzeugen des Modells. Dahinter folgten der Mercedes Benz ML 63 AMG, der Mazda CX-5 2.2 D AWD und der Range Rover 3.0 TD.

Der Mazda CX-5 2.2 D AWD gehört zu den drei am häufigsten gestohlenen Fahrzeugmodellen in Deutschland.

Autodiebe schlagen besonders in Berlin zu

Die regionale Verteilung der Diebstähle zeigt enorme Unterschiede. In Berlin ist das Risiko mit Abstand am größten, dass Diebe das Auto entwenden, in Bayern, Baden-Württemberg und im Saarland am kleinsten. In absoluten Zahlen liegt auch das einwohnerstärkste Bundesland an der Spitze der Autodiebstähle: 3729 versicherte Autos wurden im vergangenen Jahr allein Nordrhein-Westfalen gestohlen.