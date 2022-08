Krise beim rbb Forderungen nach Rücktritt der rbb-Spitze Stand: 20.08.2022 22:22 Uhr

Nachdem die Intendanten der ARD das Vertrauen in die amtierende rbb-Leitung verloren haben, mehren sich auch innerhalb des Senders die Stimmen, die einen Rücktritt der rbb-Spitze fordern. Auch der Rundfunkrat müsse neu besetzt werden.

In der Krise des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) erhöht sich der Druck auf die amtierende Geschäftsleitung des Senders, nachdem die Intendanten der ARD der geschäftsführenden rbb-Spitze das Vertrauen entzogen hatten. Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow erklärte, nach wie vor erführen seine Kolleginnen und Kollegen immer neue Vorwürfe ausschließlich aus der Presse. "Wir, die Intendantinnen und Intendanten der ARD, haben kein Vertrauen mehr, dass der geschäftsführenden Leitung des Senders die Aufarbeitung der diversen Vorfälle zügig genug gelingt."

Mit Blick auf die Entwicklungen seit dem Rücktritt von rbb-Intendantin Patricia Schlesinger machte Buhrow deutlich, dass sich die Lage nach dem Rücktritt der obersten Verantwortlichen normalerweise beruhige. "Aber das ist hier nicht der Fall. Es wird immer unruhiger, immer unstabiler. Und für die ARD wird es auch immer unstabiler. Und das ist das, was uns betrifft, als ARD." Auch deshalb brauche es eine neue Geschäftsleitung.

Belegschaft fordert Rücktritt der Spitze

Die Belegschaft des rbb fordere den Rücktritt der Senderspitze, sagte am Abend Ute Zill, Vorsitzende des rbb-Redaktionsausschusses, in einer Sondersendung des rbb zur Krise im eigenen Haus. Der Redaktionsausschuss ist die Interessenvertretung der Redakteurinnen und Redakteure des Senders. Es dürften jetzt auch nicht einfach die Stellvertreterinnen und Stellvertreter automatisch nachrücken, hieß es in einer Erklärung des Ausschusses. Neue Personalentscheidungen müssten zusammen mit der Belegschaft getroffen werden, um flachere Hierarchien und bessere Transparenz zu erreichen.

Auch die Mehrheit des Rundfunkrats halte es für richtig, wenn die Mitarbeiter über Personalentscheidungen mitbestimmen können, sagte Antje Kapek, Grünen-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus und Mitglied in dem Gremium. Der Rundfunkrat, eines der Aufsichtsgremien des Senders, steht ebenfalls in der Kritik, seine Kontrollfunktion nicht ausreichend wahrgenommen zu haben.

Forderungen auch Rundfunkrat neu zu besetzen

Jan Redmann, Fraktionschef der CDU im Brandenburger Landtag, sagte in der Sendung, der Rundfunkrat als Aufsichtsgremium sei ebenso belastet wie die rbb-Geschäftsleitung. Er könne sich deshalb nicht vorstellen, dass der Rat in der aktuellen Besetzung über die neue Leitung mitbestimmen könne.

Um ein vollständiges Chaos beim rbb zu verhindern, plädierte er jedoch für ein schrittweises Vorgehen: Die aktuelle Senderspitze solle im Amt bleiben, bis der externe Untersuchungsbericht zur Affäre vorliege - dies soll voraussichtlich im September geschehen. Dann solle der Rundfunkrat neu besetzt werden und eine neue Geschäftsleitung für den rbb bestimmen.

Vorsitzende des Rundfunkrats zurückgetreten

Die langjährige Vorsitzende des Rundfunkrats, Friederike von Kirchbach, war zuvor von ihrem Posten zurückgetreten. "Der rbb steht vor einem Neuanfang. Nach zehn Jahren als Vorsitzende des Rundfunkrates möchte ich dazu einen Beitrag leisten und stelle mein Amt zur Verfügung. Unser Gremium hat mit der Abberufung von Patricia Schlesinger als Intendantin den Weg für neue Strukturen und Personen im rbb frei gemacht. Für alles, was jetzt kommt, sehe ich neue Verantwortliche in der Pflicht, deshalb trete ich zurück", sagte von Kirchbach.

Ihr bisheriger Stellvertreter Dieter Pienkny übernimmt die Amtsgeschäfte vorerst kommissarisch. Er machte deutlich, dass das Vertrauen des Rundfunkrats in die geschäftsführende Senderspitze schwinde. "Es geht nicht weiter, dass wir bis September, Oktober jeden Tag irgendwelche neuen Verfehlungen hören", sagte er der tagesschau. Er sieht in dem Vertrauensentzug für die rbb-Geschäftsleitung nur den ersten Schritt. Im rbb müsse tabula rasa gemacht werden, sagte er dem WDR. "Es wird bis September, Oktober ein Anwaltsteam sozusagen Ergebnisse vorlegen, welche Verfehlungen hier im rbb vorgefallen sind." Es müsse Ruhe im Sender einkehren.

Respekt für von Kirchbach

Der ARD-Vorsitzende Buhrow machte deutlich, dass er in Kirchbachs Rücktritt ein Signal für einen tiefgreifenden Neuanfang beim rbb sehe. "Dieser wird auch die amtierende Geschäftsführung des Senders betreffen müssen", denn es sei fraglich, dass der rbb mit dieser Aufstellung stabilisiert werden könne. "Es heißt nicht, dass der rbb aus der ARD ausgeschlossen ist", betonte Buhrow mit Blick auf das fehlende Vertrauen der ARD-Intendanten. NDR-Intendant Joachim Knuth ergänzte: "Das fehlende Vertrauen gilt der geschäftsführenden Leitung des rbb, weil die mehrfach eingeforderte Transparenz nicht hergestellt wurde. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des rbb gilt unsere Solidarität, sie sind und bleiben Teil der ARD-Familie und können sich unserer Unterstützung sicher sein. Es braucht jetzt einen zügigen Prozess, aus dem der rbb als Ganzes gestärkt hervorgeht."

Dass sich alle anderen acht Landesrundfunkanstalten der ARD gemeinsam gegen den rbb stellen, sei ein "sehr außergewöhnlicher Schritt", den es in der Geschichte der ARD noch nicht gegeben habe, erklärte WDR-Journalist Rupert Wiederwald bei tagesschau24. Der Vorgang mache deutlich, dass die ARD-Anstalten das Gefühl hätten, die Führung des rbb könne diese Krise nicht alleine lösen. "Das ist eine ziemlich unverhohlene Aufforderung zum Rücktritt, auch wenn es so in dem Sinne nicht gesagt wurde", ergänzte er. Rein rechtlich gesehen hätten die anderen Intendanten aber keine Möglichkeit, dies von außen durchzusetzen. Dennoch sei es ein Vorgang, der einen "immensen Druck" auf die geschäftsführende Leitung des rbb ausübt.

Kritik an ARD-Misstrauen

An der Erklärung der ARD-Intendantinnen und Intendanten gab es jedoch auch Kritik: Vor allem, dass nicht klar sei, wie es mit und nach einem möglichen Rücktritt der Geschäftsleitung weitergehen solle, wurde kritisiert. "Dieser erste Schritt von Tom Buhrow mag sehr löblich sein, aber was folgt daraus? Kommt jetzt ein Expertenteam des WDR oder woher auch immer und übernimmt die Geschäfte?", fragte der kommissarische Vorsitzende des Rundfunkrats, Pienkny, im rbb. Er hätte sich ein paar mehr Informationen gewünscht, bevor man sich dazu äußert.

Ähnlich äußerten sich auch Antje Kapek und Erik Stohn, beide Mitglieder des Rundfunkrats. "Jetzt gänzlich ohne Geschäftsführung dazustehen in so einer Situation, wo der rbb in schweres Fahrwasser gerät ist fahrlässig. Und es steht dem ARD-Intendanten ehrlicherweise auch nicht zu", sagte SPD-Politiker Stohn dem rbb.