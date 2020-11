AfD-Bundesparteitag Meuthen im Kreuzfeuer der Kritiker

Auf dem AfD-Bundesparteitag in Kalkar geht es heute um Organisationsfragen - aber wohl auch um den Führungsstil von Co-Parteichef Meuthen. Denn nach dessen Brandrede wollen Kritiker eine Diskussion darüber erzwingen.

Die AfD hat ihren Bundesparteitag in Kalkar am Niederrhein fortgesetzt. Am zweiten und letzten Tag sollen vor allem Organisationsfragen beraten werden. Es geht unter anderem um Änderungen an der Wahl- sowie die Finanz- und Beitragsordnung.

Zudem wollen Kritiker von Parteichef Jörg Meuthen eine Debatte über den Führungsstil des Vorsitzenden erzwingen. Dazu haben sie am Samstagabend einen Antrag vorbereitet. Ob sich der Parteitag tatsächlich damit befassen wird, war am Vormittag allerdings noch offen.

Meuthen steht zu Brandrede

Meuthen hatte am Samstag in einer flammenden Rede scharfe Kritik an "Provokateuren" in den eigenen Reihen geübt und die Partei zu "Disziplin" ermahnt. Im Fernsehsender Phoenix verteidigte Meuthen heute seine Äußerungen: "Das war ein Ordnungsruf an die Partei, der mir notwendig schien". Dass es neben Applaus auch Buhrufe gab, "das ist so, wenn man eine Rede hält, die man vielleicht als Brandrede einstufen kann". Es habe "deutlich mehr Applaus" gegeben als Missfallensbekundungen, sagte Meuthen.

Die AfD müsse ihre Anliegen "in einem angemessenen Ton" vorbringen. Mit einem "Überdrehen" schade sie der eigenen Sache. Wenn es "verbreitete Disziplinlosigkeit gibt, muss ein Ordnungsruf erteilt werden". Er halte es für richtig, so gesprochen zu haben. Meuthen hatte auch vor NS-Vergleichen in der Corona-Debatte und der Nähe zur Querdenken-Bewegung gewarnt. Er nannte es unter anderem nicht klug, von einer "Corona-Diktatur" zu sprechen.

AfD-Parteitag: Diskussionen über Rede von Meuthen

tagesthemen 23:35 Uhr, 28.11.2020, Julie Kurz, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-789355~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Diese Äußerung richtete sich vor allem gegen AfD-Fraktionschef Alexander Gauland, der den Begriff im Bundestag benutzt hatte. Mit Blick auf den Verfassungsschutz sagte Meuthen, er halte diesen für eine politisch "instrumentalisierte Behörde, die die feste Absicht hat, uns unter Beobachtung zu stellen". Dann dürfe die AfD aber nicht den Fehler machen, "denen noch Argumente frei Haus zu liefern". Er kündigte an, die AfD werde gegen eine mögliche Beobachtung der Gesamtpartei "mit allen Rechtsmitteln vorgehen".

Gauland verlässt Parteitag

Gauland selbst kritisierte Meuthens Rede und nannte sie "spalterisch". In einem Interview sagte der Fraktionschef, er brauche nicht "irgendwelche Zensuren von Jörg Meuthen für die Fraktionsführung". Nach Angaben von Parteifreunden verließ Gauland inzwischen den Bundesparteitag. Wie ein Mitglied des Parteivorstandes der Nachrichtenagentur dpa bestätigte, fühlte sich der 79-jährige nicht gut. Es sei aber nichts Ernstes. Gauland verließ das Gelände jedoch mit einem Krankenwagen.

Meuthen erntete aber auch von anderen Mitgliedern Kritik: "Wir brauchen eine Führung, die mutig und die freundlich ist", beides sei bei Meuthen nicht zu erkennen, sagte Birgit Bessin, die am Vormittag auf dem Parteitag für den Landesverband Brandenburg sprach. Meuthen habe die Bühne "zur Abrechnung" missbraucht, womöglich weil er sich mit seinen Vorschlägen für ein Rentenkonzept nicht habe durchsetzen können.

Julie Kurz im Gespräch zum AfD-Parteitag: Ruhigerer Sonntag erwartet

tagesschau24 11:00 Uhr, 29.11.2020, Julie Kurz, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-789497~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Der Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter aus Brandenburg warnte jedoch im Anschluss: "Seid ihr denn des Wahnsinns?" Anstatt eine öffentliche Debatte über den Parteivorsitzenden anzuzetteln, sollte mögliche Kritik intern besprochen werden, so seine Forderung.

Sozialpolitische Konzepte und Nachwahlen

Am ersten Tag des Parteitags hatten die Delegierten ein sozialpolitisches Konzept beschlossen, das einen flexibleren Renteneintritt vorsieht und Altersarmut von Menschen mit langjähriger Erwerbstätigkeit verhindern soll. Bei Nachwahlen zum Bundesvorstand setzten sich Kandidaten durch, die dem gemäßigteren Lager zugerechnet werden.

Carsten Hütter aus Sachsen wurde mit knapper Mehrheit zum Bundesschatzmeister der AfD gewählt. Hütter war bislang stellvertretender Schatzmeister. In diesem Amt folgte Christian Waldheim aus Schleswig-Holstein. Die digitalpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion, Joana Cotar, gehört dem Parteivorstand künftig als Beisitzerin an. Dieser Posten war nach dem Parteiausschluss des früheren Brandenburger AfD-Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz frei geworden.

Der AfD-Bundesparteitag ist wegen der Corona-Pandemie umstritten, da er als Präsenzveranstaltung abgehalten wird. Von den rund 600 Delegierten waren am Sonntagvormittag laut Versammlungsleitung 483 Delegierte anwesend. Um eine Verbreitung des Coronavirus auf dem Parteitag zu verhindern, hatte das Ordnungsamt in Kalkar eine Maskenpflicht für jeden, der nicht am Mikrofon steht, angeordnet.