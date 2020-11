Sie waren offenbar auf Einladung der AfD im Reichstagsgebäude: Mit dem "ungeheuerlichen" Verhalten einiger Besucher gestern befasst sich heute der Ältestenrat des Bundestags. Die FDP fordert Konsequenzen für beteiligte Abgeordnete.

Es sind Szenen, wie sie gewählte Volksvertreter im Bundestag noch nie erlebt haben: Rechte Medienaktivisten streifen mit laufender Smartphone-Kamera durch das Parlament. Bedrängen Abgeordnete, beschimpfen, beleidigen sie. So auch eine Frau, die Wirtschaftsminister Peter Altmaier verbal anging. "Aufgeblasener kleiner Wannabe-König. Was für ein Arschloch", ruft die filmende Aktivistin dem Minister hinterher - festgehalten auf einem Video.

So oder so ähnlich ist es mehreren Abgeordneten gestern während der Bundestagsdebatte zum Infektionsschutzgesetz auf den Fluren des Reichstagsgebäudes ergangen. Klar ist, dass einige der rechten Verschwörungsideologen auf Einladung der Büros von AfD-Abgeordneten ins Parlament kamen - auch die Frau, die den Wirtschaftsminister beleidigte. Das bestätigten Politiker der Partei dem ARD-Hauptstadtstudio.

"Von der AfD nicht anderes gewöhnt"

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sagte dazu im Morgenmagazin von ARD und ZDF: Wenn direkt im Bundestag Kollegen bedrängt würden, wie es bei Altmaier passiert sei, müsse dagegen vorgegangen werden. "Von der AfD sind wir auch nichts anderes gewöhnt", so Brinkhaus weiter.

Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will Altmaier keine Strafanzeige stellen. Dennoch: Ungeheuerlich nennen zahlreiche Abgeordnete die Vorgänge auf den Parlamentsfluren, die eigentlich einen geschützten Raum darstellen.

"Das war ein Angriff auf die Herzkammer unserer Demokratie", sagte Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth im SWR. Sie sitzt für die Grünen seit rund 18 Jahren im Parlament und hat so etwas nach eigenem Bekunden noch nie erlebt. Auch die Fraktionschefin der Linkspartei, Amira Mohamed Ali, mahnt, so etwas dürfe sich nicht wiederholen: "Ich hoffe sehr, dass das für die Abgeordneten der AfD, die hier einfach Leute gegen die Regeln in das Reichstagsgebäude geschleust haben, Konsequenzen hat."

Tatbestand der Nötigung?

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, ebenfalls von der Linkspartei, erklärte im Deutschlandfunk, wenn Abgeordnete in ihrer Entscheidung bedrängt würden, sei das mindestens eine Ordnungswidrigkeit, wenn nicht gar eine Straftat. Der Jurist und FDP-Bundestagsvize Wolfgang Kubicki sieht den Tatbestand der Nötigung erfüllt und fordert empfindliche Sanktionen für die beteiligten Abgeordneten. "Ich gehe davon aus, dass der Vorgang auch strafrechtlich überprüft wird", erklärte Kubickis Parteikollege Jürgen Martens, der rechtspolitische Sprecher der FDP.

Nach Worten von AfD-Fraktionssprecher Marcus Schmidt will die Fraktion klären, wer sich möglicherweise schlecht benommen habe und welche Gäste von den einzelnen Abgeordneten eingeladen worden seien. Der Abgeordnete Udo Hemmelgarn habe bestätigt, dass einer der Gäste, über dessen Verhalten es Beschwerden gab, am Mittwoch über ihn angemeldet worden sei.

Auch der FDP-Politiker Konstantin Kuhle gehörte zu jenen, die auf den Reichstagsfluren Bekanntschaft mit den von der AfD geladenen Gästen machte. Auch wenn er gegen das neue Infektionsschutzgesetz gestimmt hatte: "Wenn jeder, der dafür stimmt, sich Sorgen machen muss, dass er angepöbelt, geschubst oder bedroht wird, dann ist das ein Angriff auf die freiheitliche Demokratie und das geht so nicht."

Auch AfD-Abgeordnete erhielten Besuch

Allerdings wurden auch Abgeordnete der AfD selbst von den Besuchern heimgesucht. In das Büro von Fraktionschefin Alice Weidel drangen nach Angaben ihres Sprechers Daniel Tapp mehrere Personen ein, die sich nicht vorgestellt hätten. Die ungebetenen Gäste hätten aus dem Fenster filmen wollen, er habe sie dann herausgebeten, sagte Tapp.

Auf einem Video ist zu sehen, wie andere Besucher ohne Anmeldung in das Büro des parlamentarischen Geschäftsführers Bernd Baumann stürmen, wo sie ein Mitarbeiter mit dem Satz "Habt Ihr 'ne Meise?" empfängt.

Ein Nachspiel wird das alles jedenfalls haben - welches genau, das hängt auch vom Ältestenrat ab, der sich nun mit dem Thema befasst und der zuständig ist für einen reibungslosen Arbeitsablauf im Bundestag. Davon konnte nach Ansicht vieler am Mittwoch keine Rede sein.

Nicht alle AfD-Abgeordnete distanzieren sich

Union und SPD haben für Freitag zudem eine Aktuelle Stunde zu den Störaktionen im Bundestag beantragt. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, sagte: "Corona-Leugner in den Reichstag zu schleusen, die Abgeordnete und Mitarbeiter bedrängen, erinnert an die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte."

Die Geschehnisse werden derzeit von der Bundestagspolizei geprüft. Der Hausordnung zufolge erhalten Besuchergruppen "Zutritt nur in Begleitung eines Mitgliedes des Deutschen Bundestages beziehungsweise seines Beauftragten oder eines mit der Betreuung der Gruppe beauftragten Beschäftigten der Verwaltung des Deutschen Bundestages". Weiter schreibt die Hausordnung vor, dass Geräte zur Aufzeichnung, Übermittlung, Übertragung oder Wiedergabe von Bild und Ton nur mit Einwilligung des Bundestagspräsidenten benutzt werden dürfen.

Was die AfD angeht, so hört man auch aus deren Reihen Stimmen, die das Verhalten der von Abgeordneten ihrer Partei geladenen Gäste unverzeihlich finden. Andere wiederum haben mit deren Auftreten nicht das geringste Problem.

Mit Informationen von Kai Küstner, ARD-Hauptstadtstudio