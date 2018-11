Das Innenministerium will der "Bild am Sonntag" zufolge Abschiebungen erleichtern. Zu den Vorschlägen zählen demnach eine nächtliche Meldepflicht, die Einführung von Chipkarten und Flugbuchungen ohne die Angabe von Namen.

Das Bundesinnenministerium will laut einem Zeitungsbericht mit einem Maßnahmenpaket Abschiebungen erleichtern. Zu den Vorschlägen zähle eine nächtliche Meldepflicht, berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf ein entsprechendes Dokument.

Ausreisepflichtige Migranten in Gemeinschaftsunterkünften müssten sich demnach künftig abmelden, wenn sie ihre Unterkünfte zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens verlassen. Bei einem Verstoß gegen diese Anzeigepflicht solle Haft angeordnet werden können. In Hessen und Niedersachsen gebe es eine solche "Nachtzeitverfügung" schon, wie es in dem Bericht heißt.

Postabholung mit Chipkarte

Als weitere Maßnahmen zur Erleichterung von Abschiebungen schlägt das Innenministerium der Zeitung zufolge vor, dass Migranten in Aufnahme- und Rückführungszentren ihre Post nur noch mit einer Chipkarte abholen dürften. Diese registriere, wann abgelehnte Asylbewerber den Abschiebebescheid erhalten haben.

Mit Fluggesellschaften sollten überdies Vereinbarungen getroffen werden, wie die Plätze für Abschiebungen erhöht werden können. Flugtickets zu diesem Zweck sollten künftig ohne konkrete Personenzuordnung als "No-name-Buchung" getätigt werden, zitierte die Zeitung aus dem Ministeriumspapier. Tauche ein Flüchtling vor seiner Abschiebung unter, könne somit ein anderer an seiner Stelle an Bord geschickt werden.

Zudem sollen in Gemeinschaftsunterkünften und Ankerzentren den Planungen zufolge Ärzte fest angestellt werden, statt wie heute üblich nur tageweise dort zu arbeiten. Dadurch solle bei abgelehnten Asylbewerbern schneller die "Reisefähigkeit" geprüft werden können, heißt es in dem Bericht.