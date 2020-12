Antigen-Schnelltests auf das SARS-Cov-2-Virus sollen dazu beitragen, insbesondere in Pflegeheimen und Schulen für mehr Sicherheit und Normalität sorgen. Ein Allheilmittel sind sie jedoch nicht.

Von Wulf Rohwedder, Redaktion ARD-Faktenfinder

Die Schnelltests weisen Viren in der Phase nach, die für die Weiterverbreitung der Krankheit die wichtigste ist. Ein positives Ergebnis sollte durch einen PCR-Test überprüft werden, ein negativer Test ist keine Garantie dafür, dass der Proband nicht ansteckend ist.

Eine Covid-19-Infektion verläuft in drei Phasen: Zunächst erfolgt die eigentliche Infektion. Danach ist der Betroffene hoch infektiös, muss aber keine Krankheitssymptome zeigen. Zuletzt zeigt er dann möglicherweise Symptome und bildet kaum noch Viren, kann aber noch weiterhin andere Menschen infizieren.

Die Schnelltests sind deutlich kostengünstiger als die PCR-Tests. Sie müssen nicht in ein Labor eingesandt werden, sondern liefern das Ergebnis innerhalb weniger Minuten vor Ort. Dadurch fallen Fehlerquellen wie Transportprobleme oder Verwechslungen weg, die Labore werden entlastet.

Kitas und Schulen beziehungsweise ihre Träger können laut einer neuen Verordnung Antigen-Schnelltests beziehen. Davor war dies offiziell nur Ärzten und Krankenhäusern möglich. Darüber, ob die Tests von Laien den Probanden selbst durchgeführt werden können und sollen, geht die Meinung auseinander: Fehler bei der Entnahme oder Verarbeitung können das Ergebnis verfälschen.

Schon bei der Entnahme der Testprobe können Fehler passieren, die das Ergebnis verfälschen.

So warnen die niedergelassenen Ärzte vor dem Gebrauch durch medizinische Laien. Dadurch steige das Risiko fehlerhafter Negativ-Ergebnisse und damit die Gefahr durch "Super-Spreader", die sich dann "in trügerischer Sicherheit wiegen", erklärte der NAV-Virchowbund. Nach Expertenmeinung sollten die Tests nur unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden, die an den meisten Orten nicht gegeben sind.

Das Robert Koch-Institut (RKI) rät daher, an Kitas und Schulen für die Tests Hygienebeauftragte einzusetzen, die für die Anwendung geschult werden. Das Thüringer Gesundheitsministerium und die Niedersächsische Ärztekammer empfehlen, Schnelltests nur von medizinischem Fachpersonal oder einer vorherigen Schulung anzuwenden. Lehrer-, Patienten- und Pflegeverbände fordern daher eine Unterstützung durch externe Kräfte.