Coronavirus Ist die Angst berechtigt?

Die Zahl der Infizierten und Toten durch das Coronavirus steigt. Gleichzeitig gilt nach wie vor: Andere Erkrankungen wie etwa Grippe erfassen deutlich mehr Menschen. Ist die Angst vor dem Coronafirus berechtigt?

Da die Grippe uns bekannt erscheint, werde um sie "weniger Gewese" gemacht, betont Bernd Salzberger, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. "Die meisten Menschen kriegen eine Grippe und wissen, dass sie nach 14 Tagen vorbei ist. Sie denken nicht daran, dass man an Grippe sterben kann."

Täglich steigende Zahlen von Erkrankten und Toten erwecken den Eindruck: Das Coronavirus breitet sich extrem schnell aus und ist sehr gefährlich. Experten betonen jedoch: Im Vergleich zu anderen Krankheiten ist das Virus relativ harmlos. Als naheligender Vergleich wird die Grippe herangezogen. Drei bis fünf Millionen Menschen leiden jährlich unter einer saisonalen Grippe. Die Zahl der Toten schwankt laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwischen 290.000 und 650.000 Fällen im Jahr.

Im ARD-Politmagazin Monitor mahnte daher Eljadj As Sy von der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften vor einem Kreislauf der Panik und des Vergessens. Es gebe eine Gebermüdigkeit, weiter in die Bekämpfung solcher seit Langem bekannten Erkrankungen zu investieren. Kurzfristig erreichen Erkrankungen wie der Coronavirus Aufmerksamkeit, dann seien sie aber zu schnell aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwunden.

Nicht nur der Vergleich mit Hundertausenden Grippetoten hilft, die Gefährlichkeit des Coronavirus einzuordnen. Auch andere Erkrankungen haben drastischere Auswirkungen. 2018 starben weltweit 1,5 Millionen Menschen an Tuberkulose , 405.000 an Malaria , 140.000 an Masern - so Angaben der WHO.

China riegelt Millionenstädte ab, andere Staaten schließen Grenzen. Das löst Angst aus. Zusammen mit einem geringen Wissen über die Krankheit und der Tatsache, dass schon Menschen an dem Virus gestorben seien, entstehe Angst, so Michael Siegrist, Experte für Risikowahrnehmung an der ETH Zürich.

Infolge des Coronavirus-Ausbruchs ist ein Tunnel in Wuhan abgesperrt.

Auch die Gesundheitspsychologin Sonia Lippke von der Jacobs University Bremen hält diesen Faktor für wichtig. Sie vermutet, dass Chinas Behörden verhindern wollen, dass die Bevölkerung ihr Vertrauen verliert und dass andere Länder die Regierung in Peking für inkompetent halten. So komme es zu Maßnahmen, die in Deutschland unüblich wären.