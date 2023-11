Nahost-Krieg Israel stimmt Feuerpause und Vereinbarung zu Geiseln zu Stand: 22.11.2023 03:42 Uhr

Israels Regierung hat einer mehrtägigen Feuerpause im Gaza-Krieg sowie dem Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zugestimmt. Eine Mehrheit des Kabinetts stimmte für eine entsprechende Vereinbarung mit der radikal-islamistischen Hamas.

Das israelische Kabinett hat in der Nacht eine Feuerpause im Krieg gegen die Hamas gebilligt. Der Deal sieht vor, dass die militant-islamistische Gruppe innerhalb von vier Tagen etwa 50 der rund 240 Geiseln frei lässt, die sie bei ihrem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt hat.

Die Waffenruhe ermögliche auch humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. Die Hamas bestätigte die Freilassung der 50 Geiseln im Rahmen einer viertägigen Waffenruhe und erklärte, das Abkommen sehe im Gegenzug die Freilassung von 150 palästinensischen Gefangenen vor. Nach schwierigen Verhandlungen unter Vermittlung Katars und Ägypten sei ein Abkommen erzielt worden, teilte die terroristische Organisation auf Telegram mit.

"Die Regierung hat die Grundzüge der ersten Phase eines Abkommens gebilligt, das die Freilassung von mindestens 50 Entführten - Frauen und Kinder - an vier Tagen vorsieht, an denen die Kämpfe ruhen werden", hieß es unterdessen in der Mitteilung aus dem Büro von Ministerpräsident Netanyahu.

Feuerpause nur vorübergehend

Für jeweils zehn freigekommene Geiseln werde die Kampfpause um einen weiteren Tag verlängert. Zuerst sollen den Angaben zufolge Frauen und Kinder freigelassen werden. Wann die Feuerpause in Kraft tritt, war zunächst unklar.

Vor der Bekanntgabe des von Katar vermittelten Abkommens sagte Netanyahu, US-Präsident Joe Biden habe geholfen, das vorläufige Abkommen zu verbessern, so dass es mehr Geiseln und weniger Zugeständnisse umfasse.

Die allgemeine Mission Israels habe sich jedoch nicht geändert. "Wir befinden uns im Krieg, und wir werden ihn fortsetzen, bis wir alle unsere Ziele erreicht haben. Die Hamas zu zerstören, alle unsere Geiseln zurückzubringen und sicherzustellen, dass keine Gruppierung in Gaza Israel bedrohen kann", sagte er in einer aufgezeichneten Botschaft zu Beginn der Regierungssitzung.

Auch während der Feuerpause werde man weiter geheimdienstliche Erkenntnisse sammeln, damit sich die Streitkräfte auf die nächsten Kriegsphasen vorbereiten könnten, erklärte Netanyahu. Hardlinern im Kabinett versicherte er, dass die Kampfpause rein taktisch sei.

US-Regierung gibt Details über Verhandlungen mit Hamas bekannt

Die US-Regierung gab in der Nacht Details über das Zustandekommen des Abkommens bekannt. Den Informationen des Weißen Hauses zufolge hat Israel von Anfang an auf die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Frauen und Kinder bestanden.

Die Hamas habe in den Verhandlungen zunächst unzureichende Informationen über festgehaltene Frauen und Kinder übermittelt, sagte ein US-Regierungsvertreter. Der Golfstaat Katar, der in Absprache mit den USA in den vergangenen Wochen zwischen Israel und der Hamas vermittelte, habe daraufhin deutlich gemacht, dass diese Informationen für eine Einigung nicht ausreichend seien. Kurz darauf habe die Hamas dann die Freilassung von 50 Frauen und Kindern zugesagt und eine entsprechende Liste vorgelegt. Die US-Regierung geht allerdings davon aus, dass unter den Geiseln weitere Frauen und Kinder sind.

Zwischenzeitlich soll die Hamas den US-Angaben nach die Verhandlungen unter Vorgabe "verschiedener Ausreden" abgebrochen haben. Schließlich seien die Gespräche aber wieder aufgenommen worden. "Die Vereinbarung wurde letztendlich so strukturiert, dass sie Anreize für die Freilassung von mehr als 50 Geiseln bietet", sagte der US-Vertreter.