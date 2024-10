eilmeldung Gesundheitliche Probleme Kühnert tritt als SPD- Generalsekretär zurück Stand: 07.10.2024 14:01 Uhr

Kevin Kühnert tritt als Generalsekretär der SPD zurück. Der 35-Jährige begründete dies mit gesundheitlichen Problemen, ohne Einzelheiten zu nennen. Er werde 2025 auch nicht mehr für den Bundestag kandidieren.

Kevin Kühnert hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als SPD-Generalsekretär erklärt. Er werde im kommenden Jahr zudem nicht erneut für den Bundestag kandidieren, schrieb Kühnert in einer persönlichen Erklärung.

Für einen Wahlsieg der SPD brauche es den vollen Einsatz. Er könne aber im Moment nicht über sich hinauswachsen, weil er nicht gesund sei. "Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden", so der 35-Jährige.

Er dankte den Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil für das Verständnis, Empathie und die enge Zusammenarbeit.

Seit 2021 Generalsekretär

Kühnert ist seit 2021 Generalsekretär der Sozialdemokraten und zog im selben Jahr in den Bundestag ein. Zuvor wurde er als Vorsitzender der Jusos bundesweit bekannt - unter anderem, weil er eine Kampagne gegen eine GroKo aus Union und SPD organisierte. 2019 spielte er eine entscheidende Rolle, als die Parteilinken Esken und Norbert Walter-Borjans in der Stichwahl gegen den heutigen Kanzler Olaf Scholz und Klara Geywitz an die SPD-Spitze kamen.