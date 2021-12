Bundesparteitag Klingbeil und Esken zu SPD-Chefs gewählt Stand: 11.12.2021 15:31 Uhr

Der SPD-Parteitag hat eine neue Parteiführung gewählt: Saskia Esken und der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil sollen künftig die Doppelspitze bilden. Klingbeil erhielt 86,3 Prozent der Stimmen, Esken 76,7 Prozent.

Saskia Esken und der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil sollen das neue Führungsduo der SPD werden. Die Delegierten des weitgehend digital stattfindenden Bundesparteitags wählten die beiden zu den neuen Parteivorsitzenden.

Klingbeil und Esken nahmen die Wahl an und bedankten sich für Unterstützung. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Saskia Vorsitzender der SPD zu sein", sagte Klingbeil. Die Entscheidung muss allerdings noch per Briefwahl bestätigt werden.

Mehr Unterstützung für Klingbeil als für Esken

Esken, die schon seit zwei Jahren Parteichefin ist, erhielt 76,7 Prozent der Stimmen. Der bisherige Generalsekretär Klingbeil erhielt 86,3 Prozent. Eskens bisheriger Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans hatte nicht erneut kandidiert. Bei ihrer ersten Wahl zur SPD-Chefin hatte Esken 75,9 Prozent erhalten, Walter-Borjans hatte damals 89,2 Prozent erzielt.

Am Nachmittag soll auch der Rest der Parteispitze neu gewählt werden. Als Nachfolger von Klingbeil als Generalsekretär tritt der frühere Juso-Chef Kevin Kühnert an. Auf dessen Posten als Partei-Vize soll der Chef der SPD in Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, folgen. Die Unterstützung des Parteitages gilt bei beiden Personalien als sicher.

Klingbeil mahnt zur Einheit

In seiner Bewerbungsrede für den SPD-Vorsitz hatte Klingbeil die Partei zur Einheit aufgerufen, um weitere Wahlerfolge möglich zu machen. Wahlsiege seien möglich und nötig, sagt Klingbeil. Dazu sei aber wichtig, dass die Partei auch zusammenstehe, wenn sie den Kanzler stelle. "Am Ende sind wir eine SPD." Er fügt hinzu: "Wir stehen an der Schwelle zu einem sozialdemokratischen Jahrzehnt."

Esken hatte ihre Partei aufgerufen, nach ihrem "großartigen Wahlsieg" an der Fortsetzung dieses Erfolgs zu arbeiten. Dazu wolle sie ihren Beitrag leisten, sagte Esken in ihrer Bewerbungsrede für eine neue Amtszeit. "Ich will die SPD zu neuer Stärke weiterführen und zu neuem Stolz", kündigte sie an. "Hinter uns liegen die großartigsten Wochen, die man sich als SPD-Parteivorsitzende überhaupt vorstellen kann", sagte Esken mit Blick auf die Rückkehr der Sozialdemokraten an die Regierungsspitze. Möglich sei dies dadurch geworden, dass die SPD "geeint wie seit vielen Jahren nicht mehr" sei.