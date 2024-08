eilmeldung Genügend Delegiertenstimmen Harris sichert sich Präsidentschaftskandidatur Stand: 02.08.2024 20:22 Uhr

Jetzt ist es offiziell: US-Vizepräsidentin Harris zieht für die Demokraten in den Präsidentschaftswahlkampf. Sie sicherte sich bei einer Online-Abstimmung die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich bei einer Online-Abstimmung der Demokraten die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen für die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei gesichert. Das gab die Spitze der Demokratischen Partei bekannt.

Die 59-Jährige tritt damit bei der Wahl im November gegen den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump an. Die Demokraten hatten ihre Kandidatenkür wegen Fristen für den Druck von Wahlzetteln in bestimmten Bundesstaaten vorgezogen - vor den Beginn eines großen Parteitages in Chicago Mitte August.

Das digitale Votum, bei dem die Parteitagsdelegierten aus allen Bundesstaaten ihre Stimmen abgeben können, hatte erst Donnerstag begonnen und läuft technisch noch bis Montagabend (Ortszeit). Harris sicherte sich aber bereits jetzt die notwendige Mehrheit der Stimmen. Sie war die einzige Anwärterin - ihre Nominierung galt daher als Formalie.

Die Parteiversammlung in der Metropole im Bundesstaat Illinois steht vom 19. bis 22. August an. Die Nominierung des Präsidentschaftskandidaten der Demokraten hätte eigentlich dort stattgefunden - so wie auch die Republikaner Trump bei einem Parteitag im Juli in Milwaukee offiziell zum Kandidaten für die Wahl im November gekürt hatten.

Die Spitze der Demokratischen Partei hatte allerdings bereits vor Monaten das Prozedere in Gang gesetzt, um die Kandidatenkür vorzuziehen und auf digitalem Weg abzuwickeln. Das hat mit den Fristen in den Bundesstaaten zu tun, bis wann die Parteien ihre Kandidaten bestätigt haben müssen, um auf dem Wahlzettel zu stehen. Insbesondere eine Frist im Bundesstaat Ohio, die vor dem Parteitag auslief, steckte dahinter.