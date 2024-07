US-Wahl 2024

US-Wahlkampf Team Harris zählt 200 Millionen Dollar an Spenden Stand: 28.07.2024 15:33 Uhr

Eine Woche nach Bidens Ausstieg aus dem Präsidentschaftsrennen hat das Wahlkampfteam von Harris nach eigenen Angaben bereits 200 Millionen Dollar an Spenden gesammelt. Zwei Drittel des Geldes soll von Erstspendern kommen.

Das Wahlkampfteam von US-Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris hat nach eigenen Angaben in weniger als einer Woche Spenden in Höhe von 200 Millionen Dollar (rund 184 Millionen Euro) gesammelt. Zwei Drittel des Geldes stamme von Erstspendern, teile das Team der Demokratin mit. Dies deute darauf hin, dass Harris breite Unterstützung bei der Basis der Partei genieße.

Harris muss noch nominiert werden

Vor genau einer Woche hatte US-Präsident Joe Biden seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen erklärt und seine Stellvertreterin Harris als Ersatz vorgeschlagen. Die 59-Jährige muss von den Demokraten noch zur Kandidatin gekürt werden. Schätzungen von US-Medien zufolge hat die US-Vizepräsidentin bereits genügend Delegiertenstimmen für eine Nominierung zusammen. Die Partei will die Personalie bereits vor dem Parteitag Mitte August in Chicago auf virtuellem Weg klären. Der zuständige Ausschuss der Demokratischen Partei billigte das Prozedere dafür. Eine elektronische Abstimmung könnte demnach frühestens am 1. August starten.

Breite Unterstützung bei US-Demokraten

Schon kurz nach der Rückzugsankündigung Bidens scharte sich die Demokratische Partei um ihre neue Spitzenfrau. Harris konnte sich die Unterstützung aller namhaften Parteigrößen sichern: darunter die demokratischen Kongressspitzen Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, die frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und Ex-Außenministerin Hillary Clinton, die 2016 selbst als Präsidentschaftskandidatin gegen Trump ins Rennen gegangen war. Zuletzt sagte auch das Ehepaar Obama der 59-Jährigen ihre Unterstützung zu.

Streit um Bidens Wahlkampfmillionen

Auch Biden hatte bereits Millionen an Wahlkampfspenden gesammelt, als er noch Präsidentschaftsbewerber war. Das Team um den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump will jedoch verhindern, dass Harris auf dieses Geld zugreifen kann. Die New York Times und der Sender CNN berichteten, dass das Team des Republikaners eine Beschwerde bei der US-Bundesbehörde zur Wahlkampffinanzierung FEC eingereicht habe.

Der Schritt von Trumps Team ist wenig überraschend. Über die Verwendung der Spendengelder, die Biden im Wahlkampf gesammelt hat, wird diskutiert, seitdem sich Bidens Rückzug abgezeichnet hat. Bidens Team hatte den Namen seiner Kampagne nach seinem Rückzug von "Biden for President" in "Harris for President" umwandeln lassen.

Etliche Rechtsexperten argumentieren, dass Harris' Zugriff auf das Geld rechtmäßig sei, da ihr Name als Vizekandidatin ebenfalls registriert gewesen sei. Andere hingegen kommen zu dem Schluss, dass Harris nicht so einfach auf das Geld zugreifen kann.