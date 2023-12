Eisregen angekündigt Münchner Flughafen stellt morgen Betrieb bis mittags ein Stand: 04.12.2023 19:47 Uhr

Viele Flugreisende brauchen morgen erneut Geduld: Wegen des angekündigten Eisregens wird es am Münchner Flughafen bis mittags keine Starts und Landungen geben. Betroffen seien mindestens 150 Starts und 160 Landungen, sagte ein Sprecher.

Der Münchner Flughafen wird am Dienstag seinen Betrieb wegen des Winterwetters erneut vorübergehend einstellen. Von Betriebsbeginn um 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr werde es keine Starts und Landungen geben, teilte ein Sprecher des Flughafens mit. Grund sei der angekündigte Eisregen in der Nacht von Montag auf Dienstag, der einen sicheren Flugbetrieb am Morgen und am Vormittag voraussichtlich unmöglich mache.

Mindestens 150 Starts und 160 Landungen seien davon betroffen. Für den Tag sind laut Flughafen mehr als 770 Abflüge und Ankünfte geplant. Der Airport will demnach im Falle des angekündigten Eisregens die erste Tageshälfte dazu nutzen, die Betriebsflächen zu enteisen. Geplant sei, den Flugverkehr ab Mittag wieder anlaufen zu lassen, hieß es. Der Flugplan sei aber voraussichtlich auch am Nachmittag noch stark eingeschränkt.

Bislang 1.500 Passagiere gestrandet

Passagieren werde dringend geraten, sich vor Anreise zum Flughafen mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen, um zu den Status ihres Fluges zu erfragen. Wegen der Einschränkungen des Flugverkehrs durch den heftigen Wintereinbruch in großen Teilen Bayerns seien seit vergangenem Freitag bislang etwa 1.500 Passagiere am Münchner Flughafen gestrandet, sagte der Sprecher weiter.

Viele verbrachten offenbar mehrere Nächte am Flughafen. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, beklagten Fluggäste, dass versprochene Anschlussflüge mehrfach annulliert worden seien. Der Münchner Flughafen bestätigte auf Anfrage, dass Passagiere in den Terminals übernachtet hatten, "darunter auch einige mehrfach".

Hunderte übernachteten am Flughafen

München ist der zweitgrößte deutsche Flughafen und ein wichtiges Drehkreuz im internationalen Flugverkehr. Gestrandet waren offenbar hauptsächlich internationale Passagiere. Einige X-Nutzer hatten sich öffentlich über die Lufthansa beschwert und angegeben, bereits den dritten Tag in Folge in München festzustecken, teilweise ohne Gepäck.

"Fluggästen, deren Weiterflug wegen der Wettersituation in München ausfällt, stellt Lufthansa kostenfrei Mahlzeiten und Hotelzimmer zur Verfügung", hieß es in der Stellungnahme. Sollte das Kontingent von mehreren Hundert Zimmern ausgebucht sein, hätten Passagiere die Möglichkeit, selbst ein Hotelzimmer zu buchen, die Kosten würden erstattet. "Trotzdem übernachten mehrere Hundert Passagiere im Terminal", hieß es in der Erklärung einer Lufthansa-Sprecherin. "Entweder, weil ein Visum für die Einreise fehlt, oder weil die Gäste von dem Angebot, ein Hotelzimmer zu buchen, Abstand nehmen."

Einschränkungen auch im Bahnverkehr

Auch der Betrieb am Münchner Hauptbahnhof ist weiterhin nur stark eingeschränkt möglich. Noch bis zur Wochenmitte erwartet die Deutsche Bahn Beeinträchtigungen in Bayern und Auswirkungen bundesweit, vor allem auch in Baden-Württemberg und Richtung Schweiz.

Fernzüge von München Richtung Salzburg, Innsbruck oder Zürich werden auch am Dienstag nach Angaben der Bahn nicht fahren. Auch Regionalzüge fallen südlich von München zum großen Teil noch aus.

Tickets für Reisen von oder nach Süddeutschland für den Zeitraum vom 2. bis zum 5. Dezember, die eigentlich an einen bestimmten Zug gebunden sind, können nach Angaben der Bahn flexibel genutzt werden, die Zugbindung ist aufgehoben. Reisende wurden aufgerufen, nicht notwendige Fahrten auf die Zeit ab dem 6. Dezember (Mittwoch) zu verschieben.