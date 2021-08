Möglicher Hitzerekord Sizilien meldet 48,8 Grad Celsius

Noch immer haben die hohen Temperaturen den Mittelmeerraum fest im Griff. Auf Sizilien wurden nun Temperaturen von 48,8 Grad Celsius gemessen. Sollte das offiziell bestätigt werden, wäre das ein neuer europaweiter Rekordwert.

Begünstigt durch hohe Temperaturen fressen sich die Waldbrände im Mittelmeerraum seit Wochen unkontrolliert durch die Landschaften. Die Hitze könnte auf Sizilien nun sogar einen historischen Höchstwert erreicht haben. Nach Angaben der regionalen Behörden kletterte das Thermometer in der Nähe von Syrakus auf 48,8 Grad.

Noch ist dieser Wert nicht offiziell und muss noch vom italienischen Wetterdienst überprüft werden. Sollten sich die Messung allerdings bestätigen, wäre das ein neuer Hitzerekord - nicht nur für Italien, sondern für ganz Europa. Der bisherige italienische Hitzerekord von 48,5 Grad wurde 1999 ebenfalls auf Sizilien gemessen. Der bisherige europäische Rekord von 48 Grad wurde 1977 in Griechenland aufgestellt.

Hoch "Lucifer" könnte Lage weiter verschärfen

Das Hoch "Lucifer", das die Hitzewelle verursacht, soll in den kommenden Tagen nordwärts ziehen und am Wochenende der Toskana und der Region Latium im Zentrum Italiens Temperaturen um die 40 Grad bringen. Für die Feuerwehr in Kalabrien und auf Sizilien sind die hohen Temperaturen angesichts weiter wütender Waldbrände äußerst schlechte Nachrichten.

Auch in Griechenland loderten die Flammen weiter. Auf der besonders betroffenen Insel Euböa entspannte sich die Lage zuletzt aber: "Ich denke, wir können sagen, dass die Feuerfronten langsam unter Kontrolle gebracht werden", sagte der Bürgermeister der Stadt Istiea, Giannis Kontzias, dem staatlichen Fernsehsender ERT. "Gestern haben wir zum ersten Mal seit Tagen das Sonnenlicht gesehen", sagte er angesichts der riesigen Rauchschwaden die seit Tagen den Himmel verdunkelten.

900 Feuerwehrleute im Einsatz

Das Feuer war bereits neun Tage zuvor ausgebrochen. Fast 900 Feuerwehrleute, darunter auch Einsatzkräfte aus dem Ausland, sind vor Ort im Einsatz. Durch die Feuer auf Euböa und in anderen Teilen des Landes starben bereits drei Menschen, hunderte weitere verloren ihr Zuhause.

In der Bergregion Gortynia auf der Halbinsel Peloponnes konzentrierte die Feuerwehr sich darauf, die Flammen vom dichtbewaldeten Berg Mainalo fernzuhalten. Dörfer seien derzeit nicht in Gefahr, aber die Bedingungen änderten sich stündlich, hieß es von den Behörden. Die Feuerwehr in Gortynia wird von zahlreichen Einsatzkräften aus dem Ausland, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Tschechien unterstützt.

Türkei kämpft gegen Feuer und Überschwemmungen

Auch Tunesien und Algerien leiden unter der Hitzewelle. Im Norden Algeriens kämpften Feuerwehr und Armee am Mittwoch gegen unzählige Waldbrände, zumeist in der Kabylei, einer stark bewaldeten Bergregion östlich der Hauptstadt Algier. Allein an einem Tag seien 50 neue Brände ausgebrochen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur APS, die Zahl der Todesopfer stieg demnach auf 69. Unter den Toten waren mindestens 28 Soldaten, die zur Unterstützung der Feuerwehr vor Ort waren.

Die Türkei kämpft derzeit sogar gegen zwei Wetterextreme. So versuchten Feuerwehrleute in der südwestlichen Provinz Mugla Waldbrände zu löschen, die dort seit dem 28. Juli loderten. Acht Menschen und zahllose Tiere kamen um, Tausende flohen vor den zeitweise mehr als 200 Feuern. Im Norden des Landes gab es nach heftigem Regen dagegen Blitzfluten und Erdrutsche. In den Provinzen Bartin, Kastamonu, Sinop und Samsun am Schwarzen Meer rissen die Fluten Autos mit sich, Hubschrauber mussten Menschen von den Dächern ihrer Häuser retten. Zwei Menschen wurden vermisst, Dutzende verletzt.