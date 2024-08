US-Wahl 2024

TV-Duell im US-Wahlkampf Walz und Vance treffen am 1. Oktober aufeinander Stand: 15.08.2024 17:42 Uhr

TV-Duelle spielen im US-Wahlkampf eine wichtige Rolle. Neben den Präsidentschaftskandidaten wollen sich auch ihre möglichen Stellvertreter präsentieren. Nun haben sich Tim Walz und J.D. Vance auf einen Termin geeinigt.

Die Kandidaten für das US-Vizepräsidentenamt, Tim Walz und J.D. Vance, haben einer Fernsehdebatte am 1. Oktober zugestimmt. Der Sender CBS News teilte auf der Plattform X mit, er habe zu einer Diskussion in New York eingeladen und vier mögliche Termine angeboten.

Walz reagierte auf X mit der Nachricht: "Wir sehen uns am 1. Oktober, JD." Das Wahlkampfteam von Walz und der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris veröffentlichte zusätzlich eine Nachricht, in der Walz erklärte: "Wir freuen uns darauf, mit JD Vance zu debattieren - falls er auftaucht."

Vance schrieb auf X, er nehme die Einladung zum 1. Oktober an. Gleichzeitig bot er Walz eine weitere Debatte am 18. September an.

Ob es überhaupt zu einer Debatte zwischen Walz und Vance vor der Präsidentschaftswahl am 5. November kommen würde, war zunächst nicht sicher. Vor gut drei Wochen hatte sich Präsident Joe Biden von seiner Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen, die Demokraten entschieden sich anschließend, mit Vizepräsidentin Harris als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf zu ziehen.

Vance konzentrierte sich in seiner Argumentation bisher auf Harris, mit der er vor Bidens Ausscheiden aus dem Rennen hätte diskutieren sollen. Er übte aber auch Kritik an Walz und stellte unter anderem dessen Leistungen bei der Nationalgarde in Frage.

Der Republikaner JD Vance hätte gern noch eine zweite Debatte.

Debatte zwischen Trump und Harris am 10. September

Die Präsidentschaftskandidaten Trump und Harris wollen im September zum TV-Duell gegeneinander antreten. Laut dem Fernsehsender ABC haben der Republikaner und die Demokratin einer Debatte am 10. September (Ortszeit/11. September MESZ) zugestimmt.

Vorausgegangen war der Versuch Trumps, Harris zu seinen Bedingungen zu einem TV-Duell zu bewegen. Beide hatten sich gegenseitig vorgeworfen, sich aus Angst vor dem jeweils anderen wegzuducken. Möglicherweise wird es noch weitere Fernsehdebatten geben - die Termine und Bedingungen stehen aber noch nicht fest.

Trump sagte, er habe mehrere weitere Termine bei drei Sendern ausgehandelt. Fox News schlug ebenfalls eine Debatte zwischen Harris und Trump vor, die am 4. September stattfinden soll, und NBC News will eine weitere am 25. September zeigen. Bei einem Auftritt in Michigan sagte Harris, sie freue sich, über eine zusätzliche Debatte zu sprechen.