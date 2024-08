US-Wahl 2024

Tim Walz Ein Mann für den Mittleren Westen? Stand: 06.08.2024 19:32 Uhr

Tim Walz soll als Vizekandidat der US-Demokraten in den Wahlkampf ziehen. Er war Lehrer und gilt als einer, der die einfache Sprache der Menschen spricht. Aber kann er damit auch die konservativen Wähler gewinnen?

"Folksy" - zu Deutsch etwa volkstümlich oder umgänglich: Dieses Wort dürfte heute und in den kommenden Tagen "weird", also schräg oder seltsam, den Rang ablaufen als meistzitierter Begriff im politischen Betrieb der USA. Beide haben mit Tim Walz zu tun, der als Vizekandidat mit der Bewerberin Kamala Harris von den US-Demokraten in die Schlacht ums Weiße Haus ziehen wird.

"Folksy" sei der Gouverneur von Minnesota, da sind sich offenbar alle, die ihn kennen, einig. Er bewerbe sich für gar nichts, hatte Walz in den zurückliegenden Tagen immer wieder betont. Er sei ganz einfach, wer er sei. Was man bei anderen Politikern für Koketterie halten mag, nimmt man Walz ab, der wie seine Chefin Harris 1964 geboren wurde.

Mit dem Ferkel auf dem Arm

Er wisse nicht, ob sich alle High-School-Lehrer für Geographie irgendwann einmal vorstellen können, in die Position zu gelangen, als künftiger Vizepräsident gehandelt zu werden, scherzte Walz kürzlich im Vorfeld seiner Ernennung. Er vermutlich schon, denn Erdkunde-Lehrer ist nur einer von vielen Berufen, in denen er über die Jahre hinweg arbeitete.

Er war bereits Football-Trainer, Soldat, Kongressabgeordneter und ist derzeit eben Gouverneur von Minnesota. Walz ist einer, der auf Landwirtschaftsmessen ein Ferkel auf den Arm nimmt, der junge Leute beim Sport und im Unterricht begeistern kann.

Walz über Trump: "Der plappert jeden Mist raus"

Er ist einer, der eine einfache, verständliche Sprache spricht und Humor hat. Das spiegelt sich auch darin wider, wie nachhaltig das Etikett "weird" jetzt an Donald Trump von den US-Republikanern und seinem "Running Mate" JD Vance hängt. "Haben Sie den Kerl schon mal lachen sehen", fragte Walz. Da sei Trump echt schräg.

Wenn überhaupt, dann lache der über andere, niemals mit anderen. "Hören Sie dem doch mal zu: Der plappert jeden Mist raus, der ihm gerade in den Sinn kommt. Wir schenken ihm viel zu viel Aufmerksamkeit!", erklärte Walz im Wahlkampf.

Harris spricht von "großartiger Partnerschaft"

Davon dürfte Harris angetan gewesen sein. Denn es ist eine völlig neue Art mit Trump umzugehen: Sich einfach über ihn lustig machen. Anlässlich ihrer Bekanntgabe, dass ihre Wahl auf Walz gefallen sei, schrieb die Präsidentschaftskandidatin: "Was mich am meisten an Tim beeindruckt, ist sein tiefes Bekenntnis zu seiner Familie. Wir werden eine großartige Partnerschaft aufbauen."

Programmatisch dürften die beiden langjährigen Demokraten ohnehin auf einer Linie sein: In Kinder investieren, den Klimawandel ernst nehmen, als wahre Partner mit den Bundesstaaten zusammenarbeiten. Das sind die drei programmatischen Schwerpunkte von Walz.

Harris erhofft sich sicherlich von ihrem neuen Partner, dass der bei eher traditionell-konservativen Wählern im amerikanischen "Heartland" - im Mittleren Westen - punkten kann. Als einer der ihren, der politisch nicht extrem tickt, die Lebenswelt der Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven kennt und mit volkstümlichem Humor Herzen gewinnen kann.

Kaum über Minnesota hinaus bekannt

Soweit ist das Kalkül. Allerdings ist Walz über die Grenzen von Minnesota hinaus kaum bekannt: Das zu ändern, wird eine der wichtigsten Aufgaben der kommenden Wochen sein. Die beginnt bei einer gemeinsamen Wahlkampfveranstaltung im wichtigen Wechselwählerstaat Pennsylvania. Das ist die Heimat von Josh Shapiro, der sich bis zuletzt ebenfalls Hoffnungen auf den Job an der Seite von Harris gemacht hatte.