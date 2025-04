Welche Zölle seit heute in Kraft sind

Seit Mitternacht amerikanischer Zeit (6.01 Uhr MESZ) gelten für zahlreiche Länder Sonderzölle. Am Samstag waren bereits pauschale Basiszölle in Höhe von zehn Prozent auf Einfuhren aus allen Ländern in Kraft getreten.Nun kommen noch höhere Strafzölle für viele Staaten dazu, die nach Auffassung von Trump Handelsüberschüsse mit den USA erzielen. Darunter auch die Europäische Union: Für alle Importe aus der EU gelten nun 20 Prozent zusätzliche Aufschläge.Noch härter trifft es Amerikas Erzrivalen. Für US-Importe aus China sollten ursprünglich Zusatzzölle in Höhe von 34 Prozent gelten. Nachdem China mit 34-prozentigen Gegenzöllen reagierte, erhöhte Trump die Sonderzölle für chinesische Produkte auf insgesamt 104 Prozent. Auch diese gelten ab heute.Ökonomen kritisieren die US-Zölle scharf und zweifeln auch an deren Berechnungsgrundlage: Sie würden auf teils fehlerhaften Annahmen beruhen.