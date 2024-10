US-Wahl 2024

Vance und Walz im TV-Duell Showdown der "Running Mates" Stand: 01.10.2024 13:18 Uhr

Einen Monat vor der US-Wahl liegen Harris und Trump etwa gleichauf. Mit Spannung wird deshalb das Duell ihrer Vizekandidaten, Vance und Walz, am Abend erwartet. Vor allem der Republikaner ist unter Druck.

Zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten - auf der einen Seite der sehr linke Tim Walz: Gouverneur von Minnesota, freundlicher Familienmensch, ehemaliger Lehrer, Football-Coach, Veteran und Mann des Volkes.

Auf der anderen Seite der erzkonservative Trump-Getreue J.D. Vance, scharfzüngiger Senator aus Ohio, Geschäftsmann, Elite-Uni-Absolvent und Bestsellerautor von "Hillbilly Elegy". Darin erzählt er von seiner Jugend in Armut in den Appalachen.

Schon im Vorfeld des TV-Duells haben sich beide Kandidaten aufeinander eingeschossen. Walz stößt die 180-Grad-Wende in Vances Biographie auf: unter anderem, dass Vance noch vor wenigen Jahren selbsterklärter Trump-Kritiker war und dass er nun zur finanziellen Elite gehört.

Wie alle normalen Leute im Mittleren Westen habe Vance an der Elite-Uni Yale studiert, sagte Walz bei einem Wahlkampfauftritt ironisch. Vances Karriere sei von Milliardären aus dem Silicon Valley bezahlt worden. Und dann habe er einen Bestseller geschrieben, in dem er seine Community - die Arbeiterklasse - schlecht gemacht habe. Das sei so nicht üblich im Mittleren Westen.

Und: Er könne es nicht abwarten, in der Debatte gegen Vance anzutreten.

Diskussion um Walz' Militärzeit

Der Republikaner wiederum attackierte Walz für dessen angebliche Falschaussage zu seiner militärischen Vergangenheit. In einem Interview im Fernsehsender Fox News warf er ihm vor gelogen zu haben. Vance - selbst Veteran - sagte: "Tim Walz sagte, wir sollten in den USA keine Waffen erlauben, die er im Krieg benutzt habe. Ich frage mich, Tim Walz, wann waren Sie im Krieg? Welche Waffe haben Sie benutzt, und in welchem Krieg? Wo Sie doch Ihre Einheit verlassen haben, bevor sie in den Irak eingerückt ist."

Tatsächlich war Walz während seiner 24-jährigen Militärzeit nie in ein Kampfgebiet geschickt worden. 2018 hatte Walz jedoch behauptet, er habe Waffen für einen Kriegseinsatz getragen. Ein Versprecher, wie er später sagte. Manchmal nehme er es mit der Grammatik nicht so genau.

Für Vance ein gefundenes Fressen. Er würde sich schämen, sagte er, wenn er so über seinen Militärdienst gelogen hätte wie Walz.

Inflation, Abtreibung und Migration als Themen

Es wäre überraschend, wenn dieses Thema beim TV-Duell nicht noch mal auf den Tisch kommen würde. Daneben wird es vor allem um die gängigen Wahlkampfthemen gehen: die hohen Lebenshaltungskosten, Abtreibung und illegale Einwanderung. Bei fast allen Themen haben beide Männer konträre Ansichten.

Der Druck für Vance ist vergleichsweise größer, weil er in den Umfragen in puncto Beliebtheit hinter Walz liegt. Potenzielle Wähler im Mittleren Westen halten Walz für ehrlicher und vertrauenswürdiger.

Tatsächlich hatte sich Vance zuletzt mit provokanten Aussagen in die Nesseln gesetzt. So bezeichnete er kinderlose Frauen als "Katzenfrauen", was vielen Nicht-Müttern sauer aufstieß. Und er setzte als erster das Gerücht über der angeblich Haustiere essenden haitianischen Migranten in Springfield im US-Bundesstaat Ohio in die Welt.

Wichtiges Duell - besonders für Trump

Historisch gesehen hat eine Vizepräsidentendebatte noch nie eine Wahl entschieden. Diesmal könnte es jedoch anders sein, sagte der Historiker Douglas Brinkley im Fernsehsender MSNBC: Dies könnte die wichtigste Vizepräsidentendebatte in der US-Geschichte sein. Es könnte die letzte Chance für Trump sein, wenn Vance irgendwie punkten und einen kleinen Vorteil daraus ziehen könnte.

Wenn einer der beiden Kandidaten nur ein paar mehr unentschlossene Wähler von sich überzeugen kann, könnte das bei dieser Wahl am Ende tatsächlich einen Unterschied machen.