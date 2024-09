US-Wahlkampf Trump will kein weiteres TV-Duell gegen Harris Stand: 13.09.2024 00:26 Uhr

Vor zwei Tagen standen sich die US-Präsidentschaftsbewerber Trump und Harris erstmals in einem TV-Duell gegenüber. Ein weiteres werde es aber nicht geben, kündigte Republikaner Trump nun an.

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat ein weiteres TV-Duell gegen seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris abgelehnt. "Es wird keine dritte Debatte geben", schrieb er in Großbuchstaben auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. Dabei zählte er nicht nur das Duell gegen Harris am Dienstag, sondern auch die Debatte mit Präsident Joe Biden am 27. Juni mit. Nach der Debatte hatte Biden angekündigt, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten.

Weiter schrieb Trump, dass Harris zuvor zwei Debatten-Termine ausgeschlagen habe. "Kamala sollte sich darauf konzentrieren, was sie in den letzten fast vier Jahren hätte tun sollen", schrieb der Republikaner.

Nach seiner Mitteilung erklärte Harris während einer Wahlkampfveranstaltung: "Ich glaube, wir schulden es den Wählern, eine weitere Debatte abzuhalten." Harris' Wahlteam hatte Trump bereits kurz nach dem ersten TV-Duell zu einem zweiten herausgefordert.

Trump überzeugt, Debatte gewonnen zu haben

Während des TV-Duells am Dienstag hatte ihren republikanischen Gegner mehrfach in die Defensive gebracht. In einer Blitzumfrage des US-Senders CNN sahen 63 Prozent der Befragten Harris als Siegerin - gegenüber 37 Prozent, die Trump überzeugender fanden.

Der Republikaner argumentierte hingegen, er habe die Fernsehdebatte gewonnen. Deswegen habe die US-Vizepräsidentin sofort eine zweite Runde verlangt - wie ein "Preisboxer", der nach einer Niederlage eine Revanche verlange.

Präsidentenwahl findet am 5. November statt

Vorab hatte es langes Gezerre um den Termin für die Fernsehdebatte gegeben. Trump hatte zwei weitere Termine im September vorgeschlagen, was Harris jedoch ablehnte.

Die Präsidentenwahl findet am 5. November statt, in einigen Bundesstaaten ist die Stimmabgabe allerdings bereits ab diesem Monat möglich. Es wird mit einem engen Ausgang gerechnet.