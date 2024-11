US-Wahl 2024

Portrait Trumps Verteidigungsminister Wer ist Pete Hegseth? Stand: 13.11.2024 16:37 Uhr

Armeeveteran, Fox-News-Moderator, keine Regierungserfahrung - etwa so lautet der Steckbrief des nominierten US-Verteidigungsministers. Mit ihm an der Spitze seien Amerikas Feinde gewarnt, erklärte Trump. Wer ist der Mann?

Es war der Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham anzuhören, dass die Personalie auch für sie überraschend kam: Ihr Kollege Pete Hegseth soll Hausherr im Pentagon werden. "Oh wow, das ist total cool", erklärte sie öffentlich.

Unter Fox-News-Zuschauern ist der 44-Jährige einem Millionen-Publikum bekannt, darüber hinaus aber nur wenigen in Amerika, auch, wenn Hegseth schon als Experte für Veteranen-Belange bei einer Kongressanhörung zu hören war.

Verteidiger Trumps

Peter Brian Hegseth, Jahrgang 1980, ist Princeton- und Harvard-Absolvent, Ex-Militär, der im Irak und in Afghanistan gedient hat, Lobbyist für Veteranen und Trump-Unterstützer, seit der auf der politischen Bühne erschienen ist. "Trump ist ein Präsident, der gesagt hat, er wolle Amerika wieder groß machen - gegen die linken Kräfte", erklärte Hegseth.

Für Fox News arbeitet Hegseth seit 2014. Immer wieder hat er den designierten US-Präsidenten Donald Trump verteidigt, dessen Anklagen tat er als rein politisch motiviert ab. Wie Trump ist Hegseth zweimal geschieden und dreimal verheiratet.

"Unqualifizierter Loyalist"

Die Demokraten in Washington sind erwartungsgemäß entsetzt über die Personalentscheidung. Der Abgeordnete Dan Goldman aus New York erklärte etwa auf CNN: "Ich bin wirklich schockiert."

Das sei genau, was er befürchtet habe: dass Trump sich mit unqualifizierten Loyalisten einen persönlichen Machtbereich aufbauen wird.

"Charaktertest kommt erst noch"

Doch ist Hegseth wirklich unqualifiziert? Sein Sender jedenfalls setzt große Hoffnungen auf den Reserveoffizier: "Er wird das Militär von linkem Wokismus säubern", hofft Fox-News-Moderatorin Katie Pavlich.

Und John Bolton, Trumps in Ungnade gefallener, früherer Sicherheitsberater, meint, Hegseths wichtigste Aufgabe sei es, in unsicheren Zeiten für höhere Militärausgaben zu sorgen.

Die Geschichte werde Hegseths Ministerzeit am Verteidigungshaushalt bewerten, so Bolton auf CNN, was sich bei Trump schwer voraussagen ließe.

Und überhaupt: Der Charaktertest für den künftigen Verteidigungsminister komme, wenn Trump dem Militär illegale, unmoralische und verfassungswidrige Befehle erteilen sollte.